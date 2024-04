Puigdemont presume de poner en jaque a Moncloa: "Sabe que cuando decimos 'no, no vamos de farol"

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presumido este sábado del poder de Junts para poner en jaque a Moncloa tras el resultado de las pasadas elecciones generales, en las que su formación se convirtió en un apoyo indispensable para que Pedro Sánchez pudiera gobernar. "Ya saben que si decimos que no, no vamos de farol", ha señalado el cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya en un acto en la localidad francesa de Elna, donde ha presentado su candidatura arropado por la plana mayor de Junts y acompañado por el resto de miembros de las listas.

Puigdemont se ha presentado como el único candidato capaz de "plantarse" ante el Estado en defensa de los intereses de los catalanes. Algo que, a su juicio, no puede decir ninguno de los otros candidatos. El expresidente se ha mostrado seguro de que los catalanes, también los no independentistas, preferirán tener un presidente que pueda "plantarse" ante un gobierno que no cumpla con ellos.

Como ejemplo ha puesto la reciente Ley de Amnistía, recordando como Junts la tumbó al no estar de acuerdo con la propuesta que planteba el Gobierno de Sánchez, forzándolo a aceptar cambios en su redactado. "Ya saben que si decimos que no, no vamos de farol", ha proclamado.

En oposición a Junts, Puigdemont ha citado a ERC, a quien ha criticado por "desaprovechar" la mayoría independentista que ha habido en el Parlament en la última legislatura. "El objetivo de Junts no es el poder por el poder, el cargo por el cargo, el poder nos interesa para transformar, para aprovechar oportunidades e impulsar el país sobre todo cuando hay tantas cosas por hacer", ha remarcado Puigdemont.

El acto de este sábado se produce tan solo un día después de que el expresidente catalán anunciara que se mudaba a la región francesa de Vallespir, a escasos kilómetros de la frontera con España, dejando su residencia en Waterloo (Bélgica), donde se afincó tras su marcha al extranjero por las consecuencias judiciales del procés.

Junts ratifica por "aclamación" las listas de Puigdemont

El Consell Nacional de Junts reunido este sábado por la mañana en Elna ha ratificado por "aclamación" las listas de las elecciones al Parlament del 12-M. Unas listas, que según la formación, responden a la idea manifestada por Puigdemont de "ir más allá" de la formación.

Más allá del expresidente catalán y la número 2, la ejecutiva Anna Navarro, Puigdemont ha situado al presidente del Consell Nacional de Junts y exconseller Josep Rull como número 3, seguido de la que ha sido presidenta del Parlament en la última parte de la legislatura, Anna Erra.

En las siguientes posiciones de salida de la lista por Barcelona también están el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet; la escritora etíope Ennatu Domingo; y el vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius.

También destaca la incorporación como número 9 del historiador Agustí Colomines, que fue director de la fundación CatDem en la época de la extinta CDC y años más tarde director de la Escola d'Administració Pública de la Generalitat.

Una de las incógnitas que había sobre la lista era el puesto que ocuparía el exconseller de Economía Jaume Giró, que finalmente irá en el lugar número 11. Puigdemont y Turull pidieron a Giró que renunciara a presentarse a las primarias frente a Míriam Nogueras para encabezar la lista por Barcelona en las elecciones generales de julio.

Por detrás está el exconseller de Cultura Lluís Puig (13), y quedan relegados a los puestos 17 y 18 nombres destacados en las listas de hace cuatro años como Joan Canadell y Francesc de Dalmases, próximo a la presidenta de Junts, Laura Borràs.