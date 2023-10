Álvaro Prieto | Última hora, en directo: la Policía confirma que el cuerpo hallado es el del joven cordobés

Álvaro Prieto debía coger un tren que lo llevara de vuelta a casa y desde donde mandó el último mensaje a su familia. "Voy para la parada". Fue lo último que supo la familia, hacia las 7:22 de la mañana del mismo día que desapareció, el 12 de octubre. "Se le pasó la hora en la discoteca y salió corriendo, no era conocedor de la distancia y perdió el tren", aseguró su madre a la prensa durante el fin de semana, especulando sobre qué podría haberle ocurrido a Álvaro Prieto. "Cuando perdió el tren debió empezar todo. Estaba impotente, no podía ni llamar, no podía comprar su billete. Debió meterse en el tren ese, le echaron, le tomaron el nombre; tenía que buscarse la manera de irse para Córdoba. Andando no se iba a venir. Pudo pararse un coche y una de dos: o se lo ha llevado o le han atropellado", dijo. Este lunes se ha conocido el fatal desenlace.