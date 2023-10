Cuánto dinero público se gasta en el desfile militar del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre

El Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, se caracteriza por el desfile de las fuerzas armadas, las piruetas de paracaídas o incluso las tradiciones más extravagantes como caminar junto a una cabra. Este festejo, que dependiendo de la Comunidad Autónoma va acompañado de un puente, se organiza cada año con detalle. En Madrid se prepara un palco, con la Casa Real y miembros del Gobierno, y se destinan más recursos para acudir a verlo.

También se dedica parte del presupuesto a esta organización. En los últimos años, desde 2018, se ha situado siempre entre los 400.000 y los 600.000 euros. Salvo en 2020, con la pandemia de coronavirus, que se celebró de forma muy reducida e incluso se suspendió el desfile. Aquel día solo se gastaron 57.779 euros.

Un ahorro que cambió el año pasado. En 2022 hubo cierto sobresalto porque fue el más caro de los últimos cinco. Superó lo destinado en 2019, con casi 15.000 euros más de presupuesto. Es decir, el Gobierno se llegó a gastar 581.583 euros en total, lo que significa un aumento del 43,5% con respecto al 2018. Eso sí, el aumento es sólo del 2,6% si se cogen los datos de 2019, tal y como ha publicado la web Newtral siguiendo la información del Portal de Transparencia del Ministerio de Defensa.

La mayor parte del dinero va realmente dirigido a las dietas, y el gasto aumenta cada año. También se incluye el alquiler y el combustible para los vehículos. Estos dos gastos representaron un 46,4% del coste de 2022. En concepto de "reuniones", antes se gastaban alrededor de 5.000 euros según estos datos, aunque en 2022 fue un gasto que se redujo a más de la mitad, casi 2.000.

Como concepto 'otros' se empeña el resto del gasto, aunque es menor que en otros años. Se puede ver, por tanto, cómo el mayor aumento es en dietas (268.169 euros) y, sobre todo, en el aumento de los vehículos (155.675 euros). En combustible para esos vehículos, se han gastado 114.298 euros, mucho más que los años anteriores. En 2021, por ejemplo, fueron solo 76.138 euros.

Origen de la celebración

Una de las dudas que surgen con respecto a esta celebración es su origen. Viene de esa denominación que se da a este día como "descubrimiento" de América. El 12 de octubre de 1492 llegó a América una expedición procedente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón y bajo el mandato de los Reyes Católicos.

A partir de este suceso se ha creído que el 12 de octubre de 1492 la expedición llegó a América y "descubrió" el nuevo continente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en tal fecha Colón seguía pensando que había llegado a las Indias, y no a América. De hecho, tuvieron que pasar meses para que se dieran cuenta de que habían llegado a un continente "nuevo" que no era conocido para ellos. En cualquier caso, probablemente esto no les convierte en "descubridores".

Además, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el 12 de octubre fuese considerado el "Día de la Hispanidad". No llegó, de hecho, hasta el 23 de septiembre de 1892, cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena promulgó un Real Decreto en San Sebastián, a propuesta del presidente Antonio Cánovas del Castillo, el día que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre.

Fue entonces, a raíz de este momento, cuando se le dio importancia y se decidió crear un día que conmemorase tal celebración. Sin embargo, este día se ha vuelto polémico debido a que también existe otra cara de la historia del descubrimiento. Recordemos que también se cometieron muchas injusticias sobre el pueblo nativo que allí existía cuando llegaron los "colonizadores", de tal forma que, para esa otra parte del mundo, puede que sea una celebración incorrecta.

