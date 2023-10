ERC transmite a Sánchez que la amnistía tendrá que reconocer que "el Estado se excedió en la represión"

Gabriel Rufián no deja de repetir que sus votos "se sudan", que los siete escaños de ERC son tan válidos como los siete de Junts y que el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no es nada más que eso, un apoyo puntual. Con todos los focos puestos en la negociación de los socialistas con Carles Puigdemont, el Grupo Republicano busca reivindicarse encareciendo el precio de sus escaños. Ahora ya no es suficiente con la amnistía, sino que "el Estado [español] tendrá que reconocer que se excedió en la represión" de los independentistas.