"¿Qué es una mujer?": la pregunta del debate en la que todos los candidatos han quedado "en tablas"

El debate electoral organizado por RTVE este miércoles, día 19 de julio, lo han protagonizado varios factores, pero el elemento crucial ha sido sin lugar a dudas la violencia de género.

Al debatir sobre este bloque, los candidatos se han enzarzado en algunos aspectos como la Ley del 'sólo sí es sí', la violencia de género o los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En dos bloques muy marcados, con Yolanda Díaz, de la plataforma Sumar, y Sánchez (PSOE), en total sintonía, ambos le han pedido a Santiago Abascal que dejara de "reírse de las mujeres".

"Su propuesta política es derogar todas las normas mientras nos siguen matando", le ha dicho la vicepresidencia de Gobierno. "Le pido respeto a las mujeres", ha insistido. "La primera política social para la mitad de la población, que son las mujeres, es poder salir a la calle en libertad. Y esos derechos han sido puestos en peligro por este Gobierno", había acusado Abascal, mencionando a los "monstruos" que han salido "a la calle" por las leyes aprobadas por el Ejecutivo.

Abascal ha cerrado una de sus intervenciones con una cuestión concreta: "Para ustedes, ¿qué es una mujer?". La respuesta ha sido un espejo: repreguntarle a él. El líder de Vox, como sus contrincantes, tampoco ha querido definir este concepto. "Pues aquí hemos quedado en tablas", ha sentenciado.

La cuestión, sin embargo, no se ha acabado ahí. Las participaciones de los tres políticos han seguido orbitando en torno a las mujeres y los cambios de género, con la aprobada Ley Trans. "Conduce a la mutilación y al tratamiento farmacológico irreversible. A ustedes acabarán demandándoles estos jóvenes que lo han hecho por presionarles sin ningún tipo de freno ni de escrúpulo", ha afirmado.

"Señor Abascal, acaban de decir de la portavoz de feminismo de Sumar que es una enferma porque es trans", contraatacaba Yolanda Díaz, refiriéndose a Elizabeth Duval. "Hasta la OMS [Organización Mundial de la Salud] ha dicho que no lo son. Ustedes quieren destruir a las mujeres", ha añadido, hablando de propuestas: que no recaigan todos los cuidados en las mujeres, que no trabajen "el doble", que haya más permisos y que "se den 200 euros por hijo".

Pedro Sánchez se ha posicionado también del lado de Yolanda Díaz en el asunto y ha enumerado las denuncias diarias, unas 500, que se interponen por violencia machista. Abascal ha intercedido intentando solicitar las desestimadas dentro de ese dato. Yolanda Díaz ha tomado la palabra y, después de mostrarle una foto de dos diputados valencianos de Vox riéndose durante un minuto de silencio por una mujer maltratada, le ha soltado: "Dejen de reírse y de jugar electoralmente con las mujeres".

La controversia ha finalizado cuando Díaz ha preguntado a Abascal cuántas mujeres han muerto asesinadas desde 2003 (el líder de Vox no ha respondido y ella le ha contestado: son 1.212). La vicepresidenta segunda ha dado en este punto alguna de las frases más compartidas de la cita electoral: "A las mujeres nos asesinan porque somos mujeres. Y su propuesta (se refería a Abascal) es derogar todas las leyes que nos van dando derechos. Y le digo una cosa clara: las mujeres no os lo vamos a permitir, ya lo hicimos con Gallardón [por la ley del aborto que intentó aprobar Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia con Mariano Rajoy]".

