El PSOE se acerca al PP en los tracking y endurece los ataques a Feijóo para que no tenga mayoría

Las campañas electorales son casi siempre una especie de montaña rusa en la que funcionan los aciertos y fallos de los contendientes, los estados de ánimo, las expectativas y algo tan difícil como el control de la agenda de cada día. Unas veces bajando y otras subiendo, y a veces cabeza abajo.

En el inicio de la última semana de campaña, cuando ya no es posible publicar las encuestas o trackings diarios, el PSOE ha pasado del derrotismo tras el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a una cierta recuperación anímica, y el PP ha pasado de la euforia y de fantasear con mayorías absolutas a una rebaja de las expectativas.

Ha sido fundamental para la mejora del ánimo de los socialistas la sucesión de tropiezos de Alberto Núñez Feijóo, lo que el PP llama “errores” y el PSOE tacha abiertamente de “mentiras”.

Se incluyen las referencias erróneas sobre la subida de pensiones en tiempos de Mariano Rajoy o los motivos del archivo de la investigación judicial del caso Pegasus. De esa forma, el PSOE y Sumar han podido centrar la campaña en la credibilidad de Feijóo.

Curiosamente, la campaña empezó justo al revés, con la pregunta de Carlos Alsina en Onda Cero a Pedro Sánchez sobre sus mentiras. Ahora ha dado la vuelta y el PP se ha tenido que situar a la defensiva. Los socialistas tienen munición para marcar la agenda, desgastar al líder del PP y, de paso, quitar presión sobre Sánchez.

El líder socialista puede seguir haciéndolo este miércoles en el debate a tres de RTVE, en ausencia de Feijóo, pero con opciones de sacar artillería que no sacó en Atresmedia diez días antes. Se incluyen posibles referencias al viaje en barco con el narco Marcial Dorado, que Sánchez sólo utilizó como leve insinuación en el cara a cara.

La candidata de Sumar inició una campaña basada en las propuestas y, finalmente, ha virado para arremeter contra el candidato del PP y su credibilidad.

Los datos internos de Moncloa, según explica un destacado ministro, muestran que los socialistas están “más altos de lo que han venido diciendo, y además seguimos subiendo”.

Según explica, “el PP ha empezado a moderar sus datos inflados para que cuando se vea la verdad el domingo por la noche a Feijóo no se le revuelva su gente. Feijóo quiere hacernos creer que al presidente lo eligen la prensa de la derecha y sus encuestas y no los españoles el 23-J. Por eso no va al debate a cuatro en RTVE”. Es decir, que tras hablar este fin de semana hasta de mayoría absoluta ahora han bajado las expectativas.

Más allá de la propaganda pública, nadie en el PSOE admite en privado que pueda producirse tal vuelco como que los socialistas sean los más votados, pero sí ven opciones de bloqueo, es decir, que la derecha y la extrema derecha no lleguen a los 176 escaños.

Hay que tener en cuenta que si no hay mayoría absoluta de la derecha es posible que Sánchez necesite los votos de todos los demás, es decir, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Junts, BNG y CUP.

Por el momento, la última media de las encuestas publicadas daban 180 escaños para PP y Vox, con perspectivas de ascenso de los populares si logran captar el “voto útil” del partido de Santiago Abascal.

El ministro Félix Bolaños dio ayer ganador al PSOE al hacer su porra en Onda Cero. Al PSOE le dio entre 135 y 150 escaños y al PP de 115 a 120.

Fuentes de Moncloa lo consideran difícil, aunque explican que es obvio que un candidato socialista tiene que decir que su partido va a ganar. Sería impensable lo contrario. Así lo ha hecho estos días el propio Pedro Sánchez en diferentes entrevistas y actos públicos.

El siguiente hito previsto de la campaña será este miércoles el debate en RTVE entre Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Fuentes de Moncloa aseguran que puede ser una especie de segunda vuelta del cara a cara y, por eso, el presidente del Gobierno irá preparado para hacerlo.

Primero, denunciando que el candidato del PP no acuda y se esconda y segunda insistiendo en la idea de las mentiras en campaña sobre pensiones y otras. Su objetivo sigue siendo lograr movilizar al electorado de izquierdas, identificando al PP con Vox, es decir, tratando a Abascal como el vicepresidente de Feijóo.

El PP replica que lo de su candidato fueron errores, mientras citan lo que sí consideran mentiras de Sánchez, como el rechazo a algunos pactos o a conceder los indultos o cuando negó en el cara a cara que se hayan comprometido con Bruselas los peajes a las autovías y que Zapatero congelara las pensiones en 2011, algo que el propio expresidente admitió el día después.

Sobre el debate, el PP explica que en este caso la ausencia de Feijóo puede ser positiva porque previsiblemente Abascal tiene las de perder, quedando claro a los electores de la derecha que sólo el líder popular puede ganar a Sánchez.

