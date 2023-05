Rato ajusta cuentas con Rajoy: "La vicepresidencia del Gobierno filtró mi detención"

Rodrigo Rato tiene claro que el Gobierno de Mariano Rajoy "tenía algún interés" en que se conociera que iba a ser arrestado. Muestra de ello es que "desde la vicepresidencia (que entonces ocupaba Soraya Sáenz de Santamaría) se filtró mi detención", en abril de 2015. Un arresto llevado a cabo por agentes de vigilancia aduanera por un presunto delito de alzamiento de bienes, fraude y blanqueo de capitales.

Una situación "inédita", dice, que vino motivada tras "una investigación secreta durante 2014 por la Fiscalía Anticorrupción". Algo que, según sus palabras, "no es propio de un país civilizado y se asemeja más a Bielorrusia". De hecho, el que fuera número dos de José María Aznar, reclama una reforma de la institución para que deba "responder" y no actúe con "impunidad", ya que es algo "preocupante" que eso ocurra.

Palabras de Rodrigo Rato en una entrevista en La Sexta con motivo de la publicación de sus memorias. En ellas recoge cómo vivió su arresto y los distintos procedimientos abiertos contra él, entre ellos las tarjetas Black (por la que entró en prisión) y la salida a Bolsa de Bankia (de la que fue absuelto).

[El Supremo confirma la absolución de Rodrigo Rato y 33 acusados por la salida a Bolsa de Bankia]

Montoro

El exvicepresidente del Gobierno dice tener claro quién permitió que se publicara que se había acogido a la amnistía fiscal, así como de hacer públicas sus declaraciones de Hacienda: "Cristóbal Montoro". De hecho, acusa al que fuera ministro de Justicia, Rafael Catalá, "de cometer un delito de revelación de secretos" al comentar sus datos tributarios.

La animadversión de Rato contra los que en un momento fueron sus compañeros de partido es tal que reconoce no tener ningún tipo de relación con ellos. De hecho, al ser preguntado por Rajoy, De Guindos, Santamaría o Montoro, reconoce "no tener relación", ya que le generan "mal karma".

De hecho, el ex número dos de Aznar todavía debe responder por esa causa ante la Justicia y por la que el fiscal pide más de 70 años de prisión. Un lugar que Rato conoce bien, pues estuvo en ella entre 2018 y 2020 para cumplir su pena por las Tarjetas Black de Caja Madrid.

"Un error", ha dicho, porque "no pregunté por el tipo de tarjetas que nos estaban dando. Me fie de que me dijeron que estaban OK por parte de Hacienda y de que estaban supervisadas por parte de la entidad". Según su versión, se enteró de que las tarjetas existían desde 1988 cuando saltó el escándalo.

Rato ha explicado que durante sus meses en prisión coincidió con los presos del 'procés', y que Oriol Junqueras le daba clases de física cuántica. Una temporada que fue "la más dura" de su vida.

Allí también coincidió con Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, con quien conversaba sobre Mariano Rajoy. Ambos llegaron a una conclusión: "Cuando te daba un abrazo es que te iba a caer algo muy gordo", sostiene.

