La candidata de Podemos Murcia tacha de "cacicada" el debate televisado que se canceló por su culpa

La separación de candidaturas en la izquierda murciana ha proporcionado una imagen inaudita. El único debate electoral previo a los comicios del 28-M en la región tuvo que ser cancelado el sábado por la negativa de María Marín, candidata de la coalición Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, de abandonar su puesto y cedérselo a Helena Vidal, de Más Región y Equo.

Tras este episodio, jaleado por los miembros de su partido a nivel estatal, ella ha defendido su postura en Twitter y ha tachado de "cacicada" la decisión de La 7, el canal de Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM). "La decisión de la Junta Electoral de no dejarme participar a mí y a la representante de Equo en igualdad de condiciones y sacarnos a mitad de debate no tiene precedentes, pero el comportamiento de la Radio Televisión de la Región de Murcia tampoco", ha remarcado Marín.

"Hasta 10 minutos antes del debate no se nos comunicó cuál iba a ser el transcurso, en qué bloques íbamos a intervenir o algo tan básico como si íbamos a tener o no el minuto de oro", ha defendido la candidata en el vídeo publicado. "Como sabéis, yo nunca me arrodillo ante una injusticia, y no me van a echar de ningún debate. Pero no me van a callar tampoco, y a vosotras tampoco", ha sentenciado.

Su decisión provocó que se cancelara. Justo cuando tenía que marcharse, se negó. Y los conductores del espacio, organizado por el Colegio de Periodistas, insitieron en que era una orden de la Junta Electoral, que "obligaba a que la candidata de Podemos, María Marín, diese paso a mitad del tercer bloque temático a la candidata de Más Región, Helena Vidal". Ante la negativa, dieron paso a publicidad y después anunciaron el desenlace.

El mandato de la Junta Electoral puntaba, concretamente, que "no puede haber al mismo tiempo un representante de Podemos-IU-V-Alianza Verde y otro de Más Región-Equo, pues ello supondrá que la coalición menos votada de 2019 tendría en el debate a dos representantes en tanto que los partidos más votados tendrían un solo representante. Por lo que la primera parte del debate habrá de comparecer un único representante de Podemos-IU-V-Alianza Verde y en la segunda parte uno de Más Región-Equo".

Y eso venía de aquella ruptura entre ambos grupos. En 2019 iban con unas mismas siglas y obtuvieron dos escaños. El partido que menos logró, por debajo de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. Ahora, la Junta Electoral no ha dado pie a que dos grupos tengan más representación. Podemos, según han afirmado, envió un recurso. Y la televisión no lo tuvo en cuenta.

El capítulo ha conseguido que varios miembros de Podemos, como Pablo Echenique o Pablo Iglesias, hayan saltado en favor de Marín. Desde Más País, el partido estatal que engloba a Más Región, no la han criticado directamente, pero han defendido a Helena Villar: "Todo mi apoyo. No van a callaros", escribió Errejón. Ella se ha mostrado disconforme con Marín: "Ha sido muy desagradable. No me esperaba eso de una compañera", ha expresado.

"Queríamos un debate justo con todas las fuerzas políticas. Lo que ha hecho RTRM ha sido una interpretación torticera de una resolución de la Junta Electoral que además se ha negado a darnos por escrito", aviso la candidata al inicio del debate. Hasta el momento de la cancelación, que incluso provocó algunos momentos tensos detrás de las cámaras con el director de la cadena, se habló de políticas económicas, de inflación o del Mar Menor, gran preocupación en la zona.

López Miras, del PP, buscaba un acuerdo de colaboración entre todos para remitir su situación. Pepe Vélez, del PSOE, María José Ros, de Ciudadanos, y María Marín culparon al PP de la situación por no haber actuado en todo este tiempo, al considerar que las competencias son de la Comunidad.

