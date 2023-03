La última polémica de Pam: "Los hombres no necesitan ir al registro para ser violadores"

"Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas 'trans'. Las personas 'trans' no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son. Y desgraciadamente en este país lo son bastante". Las palabras de Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, han vuelto a levantar ampollas.

Su afirmación, realizada durante una entrevista del portal digital Yasss, no ha pasado desapercibida. En medio de una charla sobre el feminismo y otros asuntos en relación al 8-M, Día de la Mujer, la representante de Igualdad ha respondido así a la pregunta "¿Qué se puede hacer si hy personas que utilizan la Ley 'trans' con un fin delictivo?".

Además, Rodríguez Pam expone en otros extractos de la entrevista que si los hombres fueran quienes dieran a luz, habría que darle la vuelta al mundo. Ellos serían los discriminados y no nosotras. Querría verles defendiendo los derechos del sexo débil, que le llaman. Disfrutaría enormemente que ellos fueran a los que les duelen los ovarios y tuvieran que ir a cada manifestación o parlamento a defender en nuestro país nuestros malditos derechos".

“Los hombres no necesitan el Registro Civil para ser violadores. Lo son”.



Lo que no necesitamos los españoles es a una secretaria de Estado con este odio patológico a la mitad de la población. pic.twitter.com/HCQCb7188Z — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) March 11, 2023

Representantes políticos y miles de usuarios en redes sociales han mostrado su enfado por denominar violadores a los hombres. Inés Arrimadas ha dicho que lo que no se necesita en el país es "a una secretaria de Estado con este odio patológico a la mitad de la población". Otros han aprovechado estas palabras para recordar su sueldo, los insultos que le han dedicado y cómo se ha quejado por ellos y sus polémicas más sonadas.

La secretaria de Estado encadena desde hace semanas declaraciones controvertidas. Pam fue el centro de las críticas en julio de 2022 por una campaña que impulsó Igualdad para promover los 'cuerpos no normativos': las fotografías empleadas en dicha publicidad oficial habían sido robadas, según denunciaron las modelos que aparecían, y después modificadas.

[Ángela Rodríguez 'Pam', contra el feminismo del PSOE: "Es el de las cuotas y los techos de cristal"]

También se hicieron populares sus comentarios en los que aseguraba "que estar en el Gobierno" era "una anomalía, una excepción". "La gente como yo no está en el Gobierno", aseguraba justificando que por ello "tenemos también la diarrea legislativa que tenemos, o sea, es como todo el rato intentando hacer muchas cosas no vaya a ser que mañana se acabe".

Otra enorme polvareda fue la que levantó con sus bromas sobre la ley 'solo sí es sí'. "Vamos a hablar ya de eso que es importante que está pasando, con los violadores a la calle, que es lo que nos echa en cara ahora la extrema derecha", decía en una ponencia, continuando con frases como "de los creadores de 'las personas van a ir al Registro a cambiarse de sexo todas las mañanas', llega 'los violadores a la calle'...".

Aquí tenemos a una miembro del gobierno incitando al odio contra el líder de un partido de la oposición



Es la misma izquierda cainita y criminal que incendió cientos de Iglesias, que mató a Calvo Sotelo y provocó la peor guerra civil de nuestra Historia



Su odio es infinito pic.twitter.com/pVPVkl0cy5 — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) March 8, 2023

Dichas afirmaciones se catalogaron de frívolas y se la instó a pedir perdón. Rodríguez Pam, sin embargo, se justificó alegando que estaban descontextualizadas y reincidiendo el ataque a cualquier declaración de las mujeres del Gobierno desde la derecha. Aparte, se recuperaron sus palabras criticando que el 75% de las mujeres "prefiriera la penetración a la autoestimulación".

Y ha vuelto a sonar su nombre tras el 8-M. En la manifestación, la Secretaria de Estado se grababa mientras un grupo de chicas gritaba "Qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar", refiriéndose al líder de Vox. Desató otro alud de críticas y el partido político pidió la dimisión, aunque hubo una defensa puntualizando que ella no lo coreaba.

Sigue los temas que te interesan