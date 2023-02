La despedida del director de la cárcel de Algeciras tras cesarlo Marlaska: "Me voy sin resentimiento"

"Me voy sin ningún resentimiento a la institución, que para mí es lo más importante. Las personas pasamos, pero Instituciones Penitenciarias siempre permanecerá". Es la carta de despedida de Francisco Márquez Salaverri, uno de los directores de prisiones más queridos por los funcionarios de las cárceles españolas, de los que más les había defendido, de los que no se callaban ante las injusticias. Y de los que han sido apartados de su cargo por el Ministerio del Interior.

Márquez no se mordía la lengua cuando tenía que dar la cara por los suyos ante las amenazas de los narcotraficantes hacia los trabajadores de la prisión que dirigió durante 16 años, la de Botafuegos (Algeciras). Algunos de los sucesos más graves en este sentido se han producido en los últimos meses, llevando al límite a quienes trabajan en esa prisión.

El pasado mes de septiembre varios episodios graves pusieron en peligro la integridad de sus trabajadores. A varios funcionarios de Botafuegos que deciden sobre los permisos de los narcotraficantes encarcelados les aparecieron quemados sus coches. Ante estos graves hechos, se concentraron ante las puertas de la cárcel para exigir soluciones al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En esa concentración estaba el director, Francisco Márquez, quien no se pudo contener ante las cámaras después de lo que estaban soportando: "Respaldo absoluto a toda la plantilla, que no se amedrenten. Es una manera de mandar un mensaje. A mí desde luego no me van a amedrentar No me dan ningún miedo. Aprendí de pequeño que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No me voy a arrodillar ante estos mierdas".

Márquez confesó que sus hombres tenían que vivir su día a día en permanente estado de alerta. "Miran el retrovisor del coche para ver que no les sigue nadie. Me duele que estas cosas, cuando le pasan a los funcionarios, no tienen la repercusión mediática que tenía que tener. Si le queman dos coches a la Guardia Civil o a la Policía Nacional se está liando en el Campo de Gibraltar".

Apenas medio año más tarde de esas críticas y de esos comentarios ha sido cesado de su cargo por el Ministerio del Interior.

El lunes fue despedido por sus trabajadores con una ovación que le dejó sin palabras. Tanto que días después les ha escrito una carta, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, en la que les ha dicho todo lo que siente tras 16 años al frene de la prisión.

La carta

"Ha sido un honor dirigir a los trabajadores y trabajadoras durante tanto tiempo. Siempre me habéis demostrado vuestra profesionalidad y vuestra dedicación al servicio. Gracias por las muestras de cariño que me habéis dado. En 42 años nunca había visto nada parecido al recibimiento que me disteis el lunes. Me cogió tan de improviso que no reaccioné, luego lloré en mi despacho, cuando fui consciente del acto tan bonito".

La misiva contenía también un toque de atención hacia Interior e Instituciones Penitenciarias. "Sentiros siempre orgullosos de ser funcionarios de prisiones. Aunque mucha gente no nos reconozca la labor tan importante que hacemos. Por eso hay que empezar si no empezáis por vosotros de nada servirá. Siempre he luchado por dignificar nuestro trabajo y lo seguiré haciendo. Me marcho al CIS, allí me tenéis para lo que necesitéis de mí".

El director ha escrito también una carta a los internos de la prisión para despedirse. "Quiero desearos lo mejor a vosotros y a vuestras familias que tanto sufren por vosotros. Sabéis que siempre os he ayudado en todo lo que he podido siempre dentro de la legalidad. Hay internos que no se dejan ayudar. A ellos principalmente me quiero dirigir para pedirles que cambien de actitud".

De las peores cárceles

"Los que tengáis problemas de drogodependencia, pedir ayuda y aprovechar el tiempo que estéis privados de libertad para solucionarlo", proseguía. "Los que tengáis problemas conductuales o de otro tipo, decírselo a los profesionales. Tratad siempre con respeto a los trabajadores. Sabéis que tienen un trabajo muy complicado".

El director de Algeciras ha querido también despedirse de los internos. EL ESPAÑOL

Esta prisión ha sido durante los últimos años un auténtico polvorín. Una vez más, terminó el 2022 como uno de los centros más peligrosos de España: coches de funcionarios calcinados, un motín, un suicidio y decenas de agresiones. 15 ataques en total a los trabajadores es la cifra que ofrecen desde Instituciones Penitenciarias.

A falta de conocer los datos finales de 2022, el Ministerio del Interior llegó a señalar que Botafuegos era la prisión donde más teléfonos se habían requisado. Casi 700 en cinco años.

Junto a esta problemática también se ha detectado en las cárceles del sur la aparición de los drones. El aumento de este tipo de mecanismos para meter objetos prohibidos en la cárcel cobró relevancia en 2021, y ha proseguido en 2022. Botafuegos en esta materia no es una excepción.

