La consejera andaluza de Igualdad: "Es triste que la soberbia de un Gobierno llegue a costar vidas"

Loles López (Valverde del Camino, 1977) viene del ámbito municipal, donde, según dicen los políticos, se mira a los vecinos cara a cara. En 2011 se convirtió en la primera alcaldesa y del PP de su pueblo y desde 2014, en la fiel escudera del presidente del partido y de la Junta, Juanma Moreno, como secretaria general de la formación en Andalucía. En aquel entonces, el PP estaba sumido en una grave crisis desde la dimisión de Javier Arenas.

Políticamente, tiene la piel gruesa, pero reconoce que su nuevo cometido como consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad le ha llegado a quitar el sueño. "Tratamos con personas que lo están pasando mal", asegura.

Sobre todo, cuando mira a los ojos a mujeres víctimas de violencia de género. Siente que le arrancan un trozo del alma cuando desayuna con algún asesinato. De ahí, que insista en la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para lograr una mayor financiación en la prevención de esta lacra y en reforzar la educación. No obstante, cree que el Gobierno no tiene autoridad moral para sentarse a revisarlo hasta que no rectifique la ley del sólo sí es sí.

Reconoce que tiene sus encontronazos con Vox porque "niega la violencia de género", aunque esta formación ya no pueda influir en el Gobierno de Moreno, que cuenta con mayoría absoluta. "Tendría guerras serias", asegura en su despacho de la Consejería, donde recibe a EL ESPAÑOL.

¿Qué efectos está teniendo la ley del sólo sí es sí en Andalucía? ¿Cuántas mujeres son las que han pedido ayudas?

Hasta ahora mismo 69 mujeres han pedido ayuda, asesoramiento legal y psicológico, en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Necesitan ese apoyo porque están viviendo lo que se llama una revictimización.

"Que hayan cortado cabezas por la metedura de pata con los trenes y no por la ley del 'sólo sí es sí' no cabe en cabeza humana"

Lo peor es que el Gobierno no aclara cómo la va a reformar y cada día el número de violadores que se ven beneficiados sigue aumentado. Eso, al final, tiene un efecto directo sobre el estado de ánimo y la preocupación de la mujer. Tienen que rectificar la norma para parar la sangría de casos, aunque el daño ya está hecho. No obstante, ni se termina de rectificar ni tampoco dimite nadie.

¿Cree que la ciudadanía entiende que no hayan rodado cabezas por este tema?

No, y es muy triste que la soberbia de un Gobierno pueda llegar a costar la vida a una mujer. Han cortado cabezas por la metedura de pata con los trenes en Asturias y Cantabria que no caben en los túneles y no ha ocurrido cuando todos los días se están excarcelando a violadores mientras ellos están en sus peleas políticas. Eso no cabe en cabeza humana. A este Gobierno le sobra mucha, mucha ideología sectaria y le falta mucho, mucho sentido común.

En ámbitos como éste no puede entrar la ideología; sobre todo, cuando vas buscando salvar vidas. Sin embargo, este Gobierno no se va a romper porque no le une la defensa de las mujeres, sino otros intereses.

Al igual que en Andalucía. No me esperaba en la vida que la izquierda vetara en el Parlamento andaluz el debate sobre la ley del sólo sí es sí al considerar que es competencia del Estado. ¿De verdad que no está afectando a mujeres andaluzas? Entre la igualdad y la cobardía, la izquierda andaluza ha escogido la cobardía.

¿Cómo es el proceso de ayudas a víctimas de violencia machista en Andalucía cuando solicitan amparo?

Ellas pueden entrar en el sistema, si es libremente, por el IAM o los centros provinciales o a través del teléfono 900 200 999. También cuando se producen casos de violencia hay una conexión directa entre los centros hospitalarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), la justicia y la propia Junta.

Lo primero es la asistencia psicológica. Un equipo se desplaza adonde está la víctima para atenderla y ya entra en el sistema. Una vez dentro se analiza su situación, ven lo que necesitan y ya se deriva a los diversos recursos como las casas de acogida que hay en todas las provincias y que cuentan con 500 plazas.

la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. Junta de Andalucía

Una cosa que me preocupa mucho es que la violencia de género y de todo tipo esté cada vez más presente en edades más tempranas. Por eso he pedido una revisión del pacto de estado para que se modifique lo que no funcione y se refuerce lo que sí, como es la prevención y la educación.

El problema es que el Gobierno no tiene autoridad moral para sentarse a revisar el pacto sin reformar la ley del sólo sí es sí. Ellos han quebrado su autoridad moral, dejando la ideología al margen.

Se aproxima el día de la mujer. ¿Cómo tildaría la utilización del feminismo por parte del Gobierno central o del ala morada?

Esto se debe de despolitizar, se tienen que concienciar los partidos y la sociedad, pero sobre todo los partidos. El IAM viene haciendo un trabajo tremendo hace muchos años con el PSOE también y ahora cuenta con el mayor presupuesto de la historia, 50 millones de euros.

"No me preocupa el coste político que le pueda suponer a ellos la ley 'sólo sí es sí', sino el coste personal a las mujeres"

Podemos ha llegado rompiendo y haciendo mucho ruido. No se le presta atención, pero se le escucha y de su mano ha llegado la peor ley de la historia. No me preocupa el coste político que le pueda causar a ellos, sino el coste personal de estas mujeres.

No hay recursos para poner un policía para cada mujer y el Gobierno andaluz dice que se está fomentando la educación. ¿Cómo se está haciendo?

La protección no es competencia nuestra. Está claro que no puede haber un policía detrás de cada persona, pero la prevención hay que reforzarla. La educación es un pilar esencial y estamos trabajando en nueve guías en la coeducación para que esta materia esté presente desde los ciclos de Infantil a Secundaria incluyendo a padres, a profesores y a alumnos porque la educación empieza en casa.

¿Qué le parece la Ley Trans?

En Andalucía tenemos una Ley Trans muy avanzada que impulsó el Gobierno de Susana Díaz y nosotros votamos a favor en 2014. Nació, prácticamente, de la unidad. Yo no entiendo que un menor pueda ir libremente al registro a cambiarse de sexo porque con todos mis respetos ¿cuántas veces te puedes cambiar?

Otra cuestión es respecto a la violencia de género. La propia secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Pam, ha reconocido que una mujer trans es una mujer, por lo que si una mujer pega a otra no es violencia de género. Entonces, ¿te cambias el sexo y le pegas la paliza?

Esto se trata de la vida de personas y no me preocupa el coste político que le pueda suponer a ellos, sino el coste personal a las mujeres.

La Dependencia también fue un caballo de batalla vuestro en la oposición. ¿Cómo van las listas de espera?

Desde que el PP gobierna se ha recortado un 50% y el objetivo sigue siendo reducir los plazos para lo que estamos cambiando el procedimiento. En la actualidad supera los seis meses.

En Andalucía reciben esta prestación más de 270.000 personas, pero habría que hacer un planteamiento serio porque el sistema puede llegar a ser insostenible. La ley es estupenda, pero necesita más financiación.

Sobre la situación de familias en riesgo de exclusión social en Andalucía, ¿qué está haciendo la Junta para disminuir la población andaluza en este riesgo?

Es una realidad que familias que antes llegaban apretadas a fin de mes ahora no llegan. Por eso, la Junta ha incrementado un 45% de la renta autonómica, sin el apoyo de Podemos ni del PSOE, y hay en marcha muchos programas. Hay uno de 15 millones para familias de zonas desfavorecidas, otro para la población gitana y otros para la adolescencia y la infancia...

"De cara a las elecciones, el ciudadano debe pensar en el daño que está haciendo el Gobierno a este país. Sánchez lo está vendiendo a trozos para mantener un sillón"

En la anterior legislatura, su antecesora en el cargo fue diana de las críticas de Vox... ¿Más tranquila en este sentido?

Con Vox tendría una guerra seria. De hecho, la tengo cuando niega la violencia de género. También con el PSOE y Podemos cuando quieren politizar la defensa de la igualdad y contra la violencia de género.

Por último, usted ha sido secretaria general del PP hasta hace siete meses. ¿Cómo pronostica las municipales?

Hay una causa que siempre defenderé. Ningún proceso electoral se puede extrapolar a otro, sin embargo, las municipales y sus resultados siempre tienen un reflejo anímico en las siguientes generales.

Hay que pensarse muy mucho si queremos seguir teniendo en el Gobierno de España a quienes tenemos ahora, ante el daño que están haciendo a este país. Yo nunca he visto a un presidente renegando del suyo y Pedro Sánchez lo ha hecho, vendiéndolo a trozos para mantener un sillón.

