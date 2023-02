El PSOE, sobre la moción de Vox: "El señor Feijóo no es ajeno, tira la piedra y esconde la mano"

La ministra de Educación del PSOE, Pilar Alegría, ha tratado este sábado desde Ferraz la actualidad nacional, con varios frentes acechando al Gobierno. En una comparecencia desde la sede del partido, la también portavoz de la Ejecutiva Federal se ha referido a las negociaciones sobre la ley del 'solo sí es sí', a los escándalos que azotan su formación desde el arcipiélago canario o, sobre todo, a la moción de censura que Vox presentará el lunes.

Sobre este asunto, Alegría ha sido clara: el Partido Popular está involucrado en ella, pero no se atreve a apoyarla. "El señor Feijóo no es ajeno. Comió con Tamames y se vio a escondidas con Abascal, pero estoy segura de que no tendrá la gallardía de votar en contra", ha esgrimido. La ministra ha retratado así al líder de la oposición: "Nos tiene acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano".

Alegría ha dicho que la moción se hace efectiva por lo decida el Congreso y, amparada por la Constitución, tiene que ser útil y explicar qué plan hay detrás. "Tiene que servir para saber cuál es tu plan de legislatura, cuál es tu proyecto, cuáles son tus prioridades...", ha analizado la ministra, en alusión a una "herramienta constitucional" que necesita apoyos y consistencia.

En esta caso, ha argumentado Alegría, falla: "Nosotros, a diferencia del PP, tenemos un plan de país. Un plan que pasa por una nueva ley de reforma laboral, del Salario Mínimo Interprefesional, de ayudas a familias... El PP votó en contra de todo", enumeró la ministra. "En vez de hacer tantas divisiones entre españoles de bien y de mal, Feijóo debería explicarnos a los españoles cuál es su proyecto, cuáles son sus líneas, cuáles son sus prioridades", ha señalado, sentenciando: "Mientras el PP se preocupa por la gente de bien, nosotros nos ocupamos por el bien de la gente. Esa es la gran diferencia".

Feijóo, ha añadido la ministra de Educación, "llegó a decir que las políticas de becas sólo provocan deuda para nuestro país". "Hoy el señor Feijóo va a una comida a Ibiza y el presidente del Consell que está ahí, en Ibiza, está imputado. Lo único que ha hecho el PP ha sido intentar que la ciudadanía de Ibiza no conociese que su presidente del Consell está imputado", ha escrito.

"Creo que hay que actuar con contundencia, que es lo que ha hecho el PSOE", ha sostenido Alegría, en alusiones al caso Mediador, una supuesta trama en Canarias de sobornos a empresarios con cargos socialistas involucrados. "En el PSOE le exigimos [a Juan Bernardo Fuentes Curbelo] que entregara el acta de diputado", ha apuntado, porque "este tipo de conductas abochornan en el PSOE". "Cuando conocemos cualquier información de este tipo, actuamos con absoluta transparencia y con absoluta contundencia", ha sentenciado.

Por último, Alegría ha cambiado de tema y ha aludido a la reforma de la llamada ley del 'solo sí es sí'. El PSOE, ha sostenido, "nunca se ha levantado de la mesa". "Se aprobó una ley, una buena ley, que marcaba como prioridad la protección integral de la mujer. Pero hemos comprobado que ha generado efectos indeseados. Por eso el PSOE registró esa proposición de ley para mejorarla. A partir de ahí vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios para mantener el consentimiento y endurecer las penas. Nunca nos hemos levantado de la mesa y siempre hemos estado ahí", ha concluido.

