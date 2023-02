Irene Montero descarta dimitir aunque el PSOE reforme la ley del 'sí es sí' con el apoyo del PP

La ministra de Igualdad Irene Montero ha descartado dimitir aunque no llegue a un acuerdo con el PSOE y presenten en solitario en el Congreso su proyecto de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí'. "Este Gobierno es una conquista de los sectores populares, del feminismo y de la militancia de Podemos, y si las diferencias se trasladan al Parlamento seguiré peleando", ha zanjado.

Esta semana desde Moncloa se avanzó en la búsqueda de una fórmula para reformar la ley del 'solo sí es sí' y corregir la sangría que está suponiendo para el Gobierno las rebajas de penas y puesta en libertad de agresores sexuales.

Podemos lleva semanas negociando con el Grupo Socialista la reforma de la ley, pero para que dicha negociación llegue a buen puerto Irene Montero ha marcado una línea roja: "A petición del presidente Sánchez estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario menos a tocar la definición de la agresión".

[Igualdad acepta reformar las penas mínimas del 'sólo sí es sí' siempre que no se toque el consentimiento]

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL el pasado martes, fuentes del PSOE aseguran que la fórmula por la que se van a decidir mantendrá los delitos de agresión y sexual en una misma tipología, y no como en la anterior ley que los diferenciaba.

No obstante, Irene Montero no las tiene todas consigo y ha incidido en que continúa existiendo "una discrepancia en cómo reformarla y en mantener el consentimiento como eje del Código Penal". Además, no ha descartado, incluso, que el PSOE recurriese al apoyo del PP para sacar adelante su reforma si no se produjese el acuerdo con Podemos.

"Desgraciadamente estos años con las leyes feministas he visto cómo las discrepancias que teníamos en el seno del gobierno han acabado en un debate parlamentario", ha dicho en 'Las mañanas de RNE', refiriéndose a la ley trans y a la fase de tramitación de la polémica ley del 'solo sí es sí'.

[El PSOE llevará una iniciativa al Congreso para "corregir" las penas de la ley del 'sólo sí es sí']

Acto contra la reforma

Irene Montero y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra han convocado un acto el próximo domingo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el nombre de ¿Consistente o no? Solo sí es sí.

Al evento acudirá también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, así como "compañeros que llevan décadas trabajando en la lucha contra las violencias machistas", ha especificado Montero.

El acto se centrará en dejar claro al Ministerio de Justicia que van a "defender el modelo del consentimiento en el ámbito institucional", y que para ello son necesarios "actos públicos, entrevistas y debates".

"Estoy negociando la reforma, pero soporto que me llamen soberbia por no querer reformar algunos puntos esenciales", ha declarado la ministra. "Mi obligación, cuando hay un momento difícil, es dar la cara por el que es el principal avance feminista en los últimos 20 años".

Montero, eso sí, se ha mostrado abierta a elevar la horquilla de penas para evitar condenas más bajas a partir de la aplicación de la nueva ley: "Se pueden subir, pero sin cambiar la definición de agresión sexual o creando subtipos. Si hay violencia, que se agrave la pena".

[Irene Montero pide ahora que los excarcelados por su ley sean controlados con pulseras GPS]

Contradice a Calvo

Preguntada por Íñigo Alfonso sobre las palabras de Carmen Calvo, quien aseguró esta semana que el Ministerio de Igualdad sabía que habría muchos agresores sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí', Irene Montero lo ha desmentido rotundamente.

"La ley se tramitó durante dos años sin que nadie alertase de que los jueces podrían tomar las decisiones que han tomado. Nadie lo avisó y nadie va a poder presentar un papel que lo demuestre", ha afirmado.

Declaraciones que también contradicen a Borja Sémper, quien, en la línea de Calvo, ha asegurado en La hora de la 1 que Montero lo sabía y que hay "grabaciones" que lo demuestran.

Montero se ha defendido volviendo a culpar a una "minoría de jueces" que están aplicando mal la ley: "Antes de sacar la ley, revisamos centenares de casos para asegurarnos que no se producirían bajadas de pena. Eso explica que la mayoría de jueces aplican bien la ley y el derecho transitorio".

Candidata a la presidencia

Además, Montero no ha querido postularse como candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales de diciembre. La ministra de Igualdad ha instado a que sea Yolanda Díaz la que tome la decisión.

"Estamos esperando a que Yolanda termine de organizar su partido, Sumar, y decida si quiere ser la candidata de Podemos. Mientras tanto, tarea no nos falta porque tenemos elecciones municipales y autonómicas", ha dicho.

Montero ha dejado claro que es partidaria de hacer un acuerdo de coalición con Sumar y no se imagina "un escenario en que esto no sea así". "Queremos fortalecer nuestro espacio político", ha zanjado, en referencia a la posible coalición de 15 partidos que prepara Díaz para Sumar.

Sigue los temas que te interesan