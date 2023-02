Torresano, el coronel que se enfrentó a Marlaska al tomar el mando en Melilla: "Dijo que somos héroes"

Desde su llegada al cargo, el pasado mes de noviembre, el coronel de la Guardia Civil Jesús Vicente Torresano, jefe de la Comandancia de Melilla, se había ganado el respeto de sus hombres. "Venía a defendernos. Nos dijo que somos héroes", dicen algunos de los que han sido sus subordinados.

Dos meses después de su nombramiento, este martes, su destitución aparecía en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Se le envía a la Jefatura de Enseñanza, en Madrid, "por necesidades del servicio".

Torresano había exigido a la Dirección General que los agentes en la valla de Melilla contasen con un protocolo para actuar en caso de ser agredidos por los inmigrantes en los saltos multitudinarios que se repiten una y otra vez. Se había puesto claramente del lado de los agentes.

"Venía con ganas de trabajar, su actitud nos ilusionó", explican las mismas fuentes. "Se le veía muy cercano. Se implicó desde el minuto uno. No era un jefe distante". "Nada más llegar preguntó qué era lo que necesitábamos, cómo se podían subsanar las carencias...", añaden.

Torresano no lo tenía fácil. Habían pasado solo 6 meses de la tragedia del 24 de junio. Esa mañana, 24 inmigrantes fallecieron aplastados en un salto masivo de 2.000 personas. Algunas ONG hablan de muchos más muertos y varios desaparecidos.

Tras ese episodio, todas las asociaciones de la Guardia Civil, así como partidos políticos, hicieron hincapié en la falta de recursos de los agentes en Melilla, desbordados aquella jornada, como muchas otras.

El caso ha dejado marcado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien han señalado todo el arco parlamentario, varios medios de comunicación internacionales y colectivos de ayuda humanitaria por su gestión y sus contradictorias versiones sobre lo ocurrido.

[La inspección ocular lleva al PP a pedir que Marlaska dimita: se arrastraron cuerpos de suelo español]

Los guardias civiles habían valorado que su nuevo jefe se hiciera cargo de sus problemas y se plantara para defenderles. Y que pidiera a Interior herramientas para evitar nuevos saltos desde Marruecos.

Problemas

Torresano salió en defensa de los guardias que salen en los vídeos de aquella jornada trágica lanzando piedras a los subsaharianos para intentar repeler su avance. La Fiscalía, que exoneró a Interior de toda responsabilidad penal en los hechos, dando oxígeno a Marlaska, apuntó que aquellos efectivos debían ser investigados por si hubieran cometido alguna falta administrativa.

El nuevo coronel se negó en redondo a expedientarles, aunque esa investigación sigue por el momento su curso. Al contrario, propuso en un escrito la necesidad dotar a los guardias de un protocolo para actuar en caso de ser agredidos por los inmigrantes. Y que en ese protocolo se les pudiera dotar de protección como agentes de la autoridad y poder emprender acciones contra los inmigrantes.

Otras fuentes en la cúpula de la Benemérita aseguran incluso que se mostró proclive a iniciar acciones legales contra la fiscal en cuestión.

Algunas fuentes aseguran que ha sido Marlaska quien tomó la decisión de destituirle y que lo hizo por su negativa a seguir las instrucciones de Interior. Otras, señalan que fue la cadena de mando, la misma que le propuso para el puesto, la que le envió a Madrid, a Jefatura de Enseñanza, el primer puesto que había escogido. Atribuyen su cese a una mala elección, no a falta de preparación, sino que no era la persona idónea.

"Cese encubierto"

El coronel Torresano fue nombrado el pasado 22 de noviembre. Tomó posesión en diciembre. A finales de enero ha tenido que hacer las maletas.

JUCIL, la asociación mayoritaria del Instituto Armado, realiza una valoración muy crítica de los hechos por medio de su portavoz Agustín Leal: "Hay una desazón generalizada. Buscaba activar un protocolo para que nuestros compañeros tuvieran un respaldo jurídico ante los ataques violentos. Tras esto, ha habido un cese encubierto con un destino forzoso a Madrid del coronel, con el fin de quitarle en medio".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al igual que desde el Partido Popular, han exigido ya la dimisión del ministro por esta nueva polémica. "No hay implantados unos protocolos claros ni concretos de actuación, tampoco se dota de la suficiente protección jurídica y quienes tienen cargos de responsabilidad no solucionan los problemas que prevalecen. El problema no son los agentes, es la ineptitud de quienes no están capacitados para desempeñar cargos ministeriales. Es Grande-Marlaska quien debe dimitir de inmediato".

[La Fiscalía respalda a Marlaska y archiva la investigación de la tragedia de Melilla]

Ante la petición de la cúpula de Interior, el jefe de la Comandancia se negó en rotundo, según las mismas fuentes, asegurando que quienes necesitan protección realmente son los guardias civiles en Melilla.

Tanto los mandos consultados como sus subordinados en Melilla tienen buenas palabras para Torresano. "Se nota que ha venido directamente a protegernos. Estaba afectado por su cese". Es del todo inusual que un cargo de la Benemérita sea cesado de su puesto apenas un mes después de su llegada.

Torresano fue segundo jefe de la Guardia Civil de Salamanca. En su haber cuenta con dos distinciones concedidas por el Rey de España y el Ministerio de Exteriores. En mayo de 2009, cuando aún era comandante en esa ciudad, recibió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. En 2014 se hallaba de teniente coronel en Toledo. En los últimos tiempos se encontraba en comisión de servicio en la Plana Mayor del Instituto Armado.

Sigue los temas que te interesan