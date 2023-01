El 'no' alemán a enviar sus tanques Leopard a Ucrania bloquea también los fabricados en España

Las últimas reuniones de los socios de la OTAN han puesto en el centro del tablero la posibilidad de entregar carros de combate Leopard 2 a Ucrania. De ellos puede depender el devenir de la invasión rusa.

Alemania, el creador de estos tanques, se ha negado por el momento a autorizar su envío. La última vez, ayer en la reunión de Ramstein. Esa negativa bloquea incluso la posibilidad de que España entregue a Ucrania los tanques que del modelo 2E, el más avanzado, fabricó la empresa Santa Bárbara Sistemas.

España es el tercer país del mundo que más Leopard tiene -un total de 237- sólo por detrás de la propia Alemania y de Grecia. Este tanque es el más moderno y numeroso de los que disponen las Fuerzas Armadas españolas.

La negativa de Alemania y las reiteradas llamadas de Volodímir Zelenski a la colaboración, traslada la presión a países con un destacado número de estos carros de combate, como es el caso de España. Además, sólo 16 países disponen de ellos.

Alemania tiene la licencia de estos tanques y, por tanto, puede vetar su entrega. Cualquier país que quiera transferir a otro alguna unidad debe solicitar permiso. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha trasladado hasta el momento esa petición a Berlín. Pero no es descartable que algún país se salte ese precepto. Polonia ya ha admitido que sopesa enviar sus Leopard a Ucrania tenga o no la autorización alemana.

La decisión de Alemania pone en riesgo la unidad de acción de Europa frente a la acometida de Vladímir Putin.

Según los datos de los que dispone EL ESPAÑOL, las Fuerzas Armadas cuentan con un total de 327 Leopard, en dos versiones diferentes. Tiene 108 del modelo más antiguo, el 2A4, y 219 del 2E, de fabricación española.

El Leopard es el mejor tanque de que disponen una docena de países, la mayoría europeos y pertenecientes a la OTAN. En total, se han fabricado en torno a 3.500 unidades de sus distintas variantes.

Tabla de carros de combate Leopard con los que cuentan los socios OTAN. ISS

La versión Leopard 2A4 se concibió en los años 80. Las primeras unidades fueron entregadas al ejército alemán en 1985. Se trata del modelo más exitoso en cuanto al número de ventas. Los primeros de esta serie llegaron a España en 1998 fruto de una colaboración militar con Alemania.

El acuerdo consistió en la adquisición de 108 unidades en régimen de alquiler, que finalmente supuso su compra en 2005 por 15 millones de euros.

En Córdoba, Badajoz y Zaragoza

Estos vehículos se distribuyeron entre los batallones de carros de las brigadas mecanizadas en Córdoba y Badajoz, y también en la unidad de instrucción en Zaragoza.

Cuando Santa Bárbara logró la licencia para fabricar la versión española y mejorada de este blindado, los 2A4 fueron enviados como dotación a los regimientos de caballería de Ceuta y Melilla.

Con el aumento de la producción de los Leopard 2E, los 2A4 fueron aparcándose. Algunos de ellos permanecen almacenados desde 2012. Sin embargo, el Leopard 2E, la versión más moderna, es el carro de combate que el Ejército de Tierra tiene desplegado en Letonia en la misión de la OTAN.

Por el momento, España sólo se ha planteado el envío de la versión antigua, de fabricación alemana, y no la moderna, de la que las Fuerzas Armadas poseen un número mayor de unidades. Sin embargo, ante la negativa de Alemania, cualquier decisión en ese sentido va a tener que esperar.

El problema para que lleguen finalmente a tierras ucranianas es que, por contrato, Berlín debe aprobar todas las transferencias de armamento de fabricación alemana. Una petición que España todavía no ha realizado. Al menos de manera formal.

