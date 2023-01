Así maquilla Interior la falta de policías dedicados a combatir la violencia de género

El Ministerio del Interior maquilla la falta de agentes que combaten la violencia de género incluyendo en sus cifras a efectivos policiales dedicados a otros delitos.

La estadística que ofrece el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska está inflada, según fuentes policiales expertas consultadas por EL ESPAÑOL, porque incluye en ella a todos los agentes que de una forma u otra, aunque sea colateral, "participan en el sistema VioGén" o simplemente están "habilitados" en esa herramienta de seguimiento de las mujeres maltratadas por sus parejas.

En la mañana del jueves, Interior remitió un comunicado en el que asegura que hay un total de 39.481 "usuarios habilitados en el Sistema VioGén", entre ellos 25.229 agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil.

Sin embargo, las fuentes consultadas en diversos escalafones y departamentos policiales aseguran a EL ESPAÑOL que esa cifra no representa la realidad de lo que es el combate policial contra la violencia de género en España.

Un claro ejemplo es que, en esa cifra, Interior incorpora a efectivos cuya labor principal en su día a día son tareas como seguridad ciudadana o policía judicial, pero que ocasionalmente atienden casos de violencia de género.

El acceso al sistema VioGén no está restringido a un número concreto de agentes. Por ejemplo, los policías que trabajan en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano tienen acceso a esa herramienta destinada a realizar "el seguimiento, la asistencia, la protección de las mujeres denunciantes de violencia de género y sus hijos".

En las oficinas de denuncias hay 3 o 4 efectivos por turno. Todos ellos pueden entrar en el sistema por si llega algún caso en su horario. En una comisaría como la de Alcorcón, por poner por caso, puede llegar a haber hasta 20 personas a la vez en la oficina de denuncias, con acceso a VioGén. "Imagina eso en el resto de comisarías de Madrid", explica un policía acostumbrado a esta clase de trámites.

Pero esa cifra, los más de 39.000 usuarios que tienen acceso al sistema, no representa a los encargados de realizar el trabajo policial de prevención y seguimiento de los casos de violencia de género.

Otros efectivos curtidos en las calles y que han visto de cerca cómo se gestionan estos casos, apuntan a un trasvase de efectivos en comisión de servicio, es decir, que su comisaría o su comandancia les asigna momentáneamente ese cometido si así fuera necesario.

"A veces, simplemente son agentes dedicados a patrullar en pueblos o en pequeños ayuntamientos. Los retiran de las patrullas y los asignan a este tipo de casos. Les proporcionan una oficina, un ordenador prestado, una formación online de 3 días, y a correr", explica este agente.

2.167 agentes

Según los propios datos del Ministerio del Interior, a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la cifra exacta de "recursos humanos" de Policía Nacional y Guardia Civil exclusivamente enfocados a la lucha contra la violencia de género es de 2.167. Esa es la cifra que el Gobierno facilitó al Partido Popular tras una pregunta parlamentaria formulada en 2021.

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez Pérez y la jefa de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer, María Cristina María García. Ministerio del Interior

"Los números que ha dado Interior no son inciertos, pero no se atienen a la realidad de los policías que realmente luchan contra la violencia de género. Quien investiga los delitos y quien da protección a las víctimas son los compañeros de las UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer). No se corresponde con el dato que han dado", explican a EL ESPAÑOL desde JUPOL, el sindicato mayoritario en el seno de la Policía Nacional.

"Te tapas el cuello, pero dejas los pies al aire. Están tirando de compañeros que están en otras unidades, en otros destinos. De ahí que lo que se pida es el aumento de plazas", continúan.

[Cargos de Interior llevan tres años denunciando por escrito que faltan medios ante la violencia de género]

En JUPOL explican también que a los agentes que les toca hacer una guardia un fin de semana (lo que en el argot policial se conoce como estar de incidencias), también se les proporciona acceso a VioGén. "Si ese fin de semana le toca a uno que habitualmente trabaja en delitos contra el patrimonio y le cae un caso de violencia de género, pues lo tiene que cubrir igual".

"Nos encontramos una situación en la que la mayoría de las 50 provincias españolas han perdido agentes o tienen los mismos que hace una década para luchar contra la violencia machista", explican por su parte desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El SUP destaca que únicamente ha crecido la plantilla en 41 efectivos más respecto a hace una década. "El número de víctimas de violencia de género ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que los agentes en muchas provincias se ven desbordados al no poder asumir los seguimientos de las mismas".

Según ha revelado esta semana EL ESPAÑOL, al menos dos altos cargos de la cúpula del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska han reconocido por escrito en los últimos tres años las carencias del departamento para perseguir la violencia de género.

Estos cargos de Interior llegaron a admitir la falta de "medios humanos y técnicos" para "realizar trabajos empíricos por todo el territorio nacional en busca de indicadores de riesgo de reincidencia en violencia".

