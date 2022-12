Interior dedica el mismo número de policías a proteger a mujeres en peligro que hace 11 años

Agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil reclaman más medios para luchar contra la violencia de género después del incremento de casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Una de las carencias que denuncian es que la cifra de agentes que el Ministerio del Interior dedica a la lucha contra esta clase de delitos es prácticamente el mismo que en 2011, hace 11 años.

Los colectivos policiales inciden en que si se quiere luchar de forma exitosa contra esta lacra -la cifra de asesinatos en 2022 ha aumentado hasta los 49-, resulta crucial reforzar las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

En la mayoría de asesinatos de las 12 mujeres registrados este diciembre, el peor mes de 2022, existían denuncias previas. Este hecho y la sucesión de crímenes machistas de las últimas horas han provocado que salten todas las alarmas.

Según los datos conocidos por EL ESPAÑOL, las unidades de atención a la mujer soportan una gran sobrecarga de trabajo en todas las provincias. Las UFAM se encargan en la actualidad de atender a casi 37.000 víctimas en sus diferentes tipos de riesgo, además de a casi 9.000 niños incluidos en el sistema.

El problema reside en que en la mayoría de las 50 provincias españolas las UFAM han perdido agentes o tienen la misma plantilla que hace una década. Así lo refleja un informe elaborado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) este mismo año.

[Interior quiere avisar a las mujeres cuya nueva pareja tenga antecedentes por violencia de género]

En él se alertaba que actualmente la Policía Nacional dispone de 2.141 agentes en estas unidades. Son tan solo 41 agentes más que hace una década, pese a que los casos de violencia de género que se denuncian desde entonces han crecido exponencialmente en ese mismo período de tiempo.

100 por agente

Esto provoca que en varias ciudades de las más pobladas del país, un solo policía acabe asumiendo el trabajo de atender y monitorizar cien o más víctimas de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas.

Los datos de 2022 recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género avalan la reivindicación. Hasta ahora las denuncias por estos delitos han crecido un 20%. "La violencia de género aumenta cada año en España mientras las unidades policiales que la combaten agonizan por falta de recursos", insisten desde el SUP.

Las UFAM, por ejemplo, no tienen instalaciones propias donde se proporcione intimidad a víctimas y menores de edad. Lo mismo ocurre para su traslado en vehículos policiales: "Los frecuentes traslados de las víctimas y sus hijos se hacen en vehículos deteriorados sin adaptar para los menores y, por tanto, sin las garantías de seguridad necesarias. Ahora que ha aumentado el presupuesto del Gobierno para Igualdad, es el momento de decidir si se apuesta por los profesionales de la Policía para atajar el grave problema de la violencia de género o se deja agonizar a los grupos de la UFAM, que se esfuerzan en dar un servicio de calidad con los mínimos recursos", señala el SUP.

[Detienen a un hombre en Benidorm por la muerte de su pareja tras caer desde un sexto piso]

Solo en este mes de diciembre 12 mujeres han muerto presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, tres de ellas asesinadas desde Nochebuena. El último es el asesinato de una joven de 20 años apuñalada por la expareja de su madre en Madrid. El presunto asesino, que ha intentado suicidarse, tenía una orden de alejamiento desde el día 22, tanto de la víctima como de su madre.

Horas antes, en Escalona (Toledo), una mujer embarazada a menos de una semana de salir de cuentas ha sido asesinada por su expareja.

Por otra parte, la Policía investiga la muerte de una mujer en Benidorm que se cayó al vacío desde un piso de seis plantas. Sin contar este último como asesinato de violencia de género, el total de víctimas asciende ya a 49 en 2022.

Tras el peor mes del año en este tipo de crímenes, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha anunciado que aumentará la vigilancia a los "agresores persistentes".

Interior ha ordenado que se advierta a las mujeres que denuncien si sus parejas cuentan con antecedentes por violencia de género.

"Totalmente utópico"

Mónica Gracia, secretaria general del SUP, insiste en que hay que invertir en la UFAM. "Le honra a Marlaska haber dado la cara para transmitir tranquilidad a la sociedad, pero no puede perder de vista que para cumplir los protocolos y usar las herramientas de las que habla en la circular remitida a Policía no puede haber un funcionario policial para cada 100 o 150 víctimas".

"Hablaba el ministro de un escenario de seguimiento activo de las víctimas, sus hijos y entornos. Es totalmente utópico con los medios de los que se dispone hoy en día en las UFAM. La campaña del SUP sobre las carencias en las UFAM sigue estando vigente. Falta personal, formación, vehículos e instalaciones. Esa ratio víctimas/agentes sigue igual a día de hoy", continuaba.

Pablo Pérez, el portavoz de JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, lamenta también que no se estén invirtiendo los recursos suficientes en el ámbito policial para paliar esta lacra. "Esto dificulta mucho nuestra labor. Es fundamental, eso sí, como dice el ministro, que la sociedad dé un paso al frente y la educación en el respeto. Seguiremos exigiendo esos medios para ser más eficaces".

El secretario general de ese mismo sindicato, Aarón Rivero, pone en valor el trabajo que realizan esas unidades. "Trabajan día a día al 200% para dar un trato impecable a las víctimas, solucionar sus problemas y dotarlas de la mejor protección posible". También ellos han constatado la bajísima proporción entre agentes y víctimas por provincia, una situación que para JUPOL "supone una carga de trabajo excesiva para las unidades".

Sigue los temas que te interesan