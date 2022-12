Detienen a un hombre en Benidorm por la muerte de su pareja tras caer desde un sexto piso

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años en relación con la muerte de su pareja, de la misma edad, después de que ésta se cayese desde un sexto piso en un rascacielos en Benidorm (Alicante).

Fuentes conocedoras de la investigación han informado a través de Efe que la detención del hombre es "por prevención" a la espera de determinar si es responsable de la muerte de la mujer o si ésta se ha arrojado al vacío. La investigación sigue su curso y aún no se han esclarecido las posibles causas del suceso.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado en rueda de prensa que esta muerte, ocurrida en la madrugada de este jueves, está siendo investigada como un nuevo caso de violencia machista, dado que el detenido se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos.

[Vanesa, Ángela, Irina, Carmen... las muertas del mes negro de la violencia de género: una cada 3 día]

Asimismo, las fuentes conocedoras de la investigación han añadido que antes de que se produjese el fatal desenlace se había producido una "fuerte discusión" entre ambos.

Entre enero y diciembre un total de 48 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas. Aunque la tendencia sigue levemente a la baja desde 2019, la cifra sigue siendo alta. Desde 2003 se contabilizan 1.178 crímenes machistas.

Segundo caso en cuatro meses

En el caso de Benidorm, de confirmarse el crimen del rascacielos sería el segundo caso de asesinato machista que se produce en la capital turística de la Costa Blanca en pocos meses, después de que en septiembre una mujer de 68 años apareciese asesinada en su domicilio.

Su marido, de 73 años, pereció poco después en un accidente de tráfico, presuntamente después de salir corriendo de casa para huir del crimen. En aquel momento los testigos afirmaron que la pareja "no se relacionaban mucho con nadie" y que no se les había visto discutir previamente: "No se trataban con la gente. Solo 'hola y adiós', y nunca se les vio discutir o pelearse".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan