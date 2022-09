Von der Leyen evita criticar al Gobierno en el cónclave de Feijóo: "Sé que España estará lista"

Entre las alabanzas a la figura de Alberto Núñez Feijóo y la ausencia de crítica a las políticas del Gobierno que lidera Pedro Sánchez. Esto ha sido lo más destacado del discurso que ha ofrecido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la Interparlamentaria que el PP celebra en Toledo este fin de semana. Una intervención grabada en vídeo en la que la política alemana también ha elogiado a sus compañeros del Partido Popular Europeo. Pero que ha acompañado de una confianza en que España "estará lista" para lidiar con la crisis que vive Europa aunque los 'populares' no tengan el control de Moncloa por el momento.

Von der Leyen, que se ha referido a Feijóo en todo momento como su "amigo", ha protagonizado una de las primeras intervenciones del evento. En su alocución, ha destacado que "Europa se está enfrentando a uno de los momentos más difíciles de su historia". Algo motivado por la invasión de Rusia en Ucrania, la crisis energética o la elevada inflación que sufre todo el continente.

Ha sido ahí cuando ha mostrado un apoyo explícito a las empresas, ya que "no solo los pequeños hogares están sufriendo la subida de la luz". "No hay una solución sencilla en medio de esta crisis. El esfuerzo puede ser duro, y tenemos que estar listos. Y sé que España estará lista", ha apuntado Von der Leyen. Unas palabras a las que no ha añadido ningún deseo o vaticinio de un futuro Ejecutivo controlado por el PP.

