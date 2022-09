La guerra de Juan Carlos con el Gobierno: dijo que no iría a Londres y cambió de idea al ver su reacción

Juan Carlos I irá al funeral de la Reina Isabel II en Londres el lunes que viene, pese a que comunicó en un primer momento a Zarzuela que no lo haría. Tenía dos razones para ello.

El Emérito no se encuentra físicamente como a él le gustaría, su cadera sigue dando problemas y, a pesar de su trabajo diario de gimnasio con un fisioterapeuta, le cuesta caminar. Esto es algo que no le gusta que se vea en público, y es consciente de que todo el mundo estará pendiente en Londres de cada uno de los asistentes.

La segunda razón, es que, en un primer momento, no estaba seguro de que fuera a ser invitado. Si la oficina de la Casa Real británica solo cursaba invitaciones a los jefes de las familias reales europeas, él ya no tiene ese rango, que le corresponde en exclusiva a su hijo. Por todo ello pensó que lo más sensato sería no acudir y así lo transmitió a la casa Real para respiro del Jefe del Estado.

[Juan Carlos I irá al funeral de Isabel II desoyendo el consejo del Gobierno y al Rey: "Está muy enfadado"]

Pero la situación cambió al entrar en juego el Gobierno. Un día después del fallecimiento de la soberana británica, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, descartó el viaje oficial de Juan Carlos a Reino Unido al afirmar: "Está claro quién es el Jefe del Estado".

"Ese mismo día le llegaron la invitación oficial por parte de la casa real británica y el comentario del Gobierno… ¡Y se agarró un rebote!", asegura a EL ESPAÑOL una persona cercana al Emérito.

"Fue entonces cuando cambió de opinión, alentado también por los amigos de siempre que le preguntaban cómo no iba a ir, siendo quien era… Le calientan mucho la cabeza. Así que se vino arriba y decidió que iba. Llamó a Zarzuela y anunció su decisión", añade.

Saltan las alarmas

En ese momento es cuando saltan las alarmas en la Casa del Rey se avisa a los medios de comunicación de que no hay forma deevitar que Juan Carlos asista al funeral, y se insiste en que la decisión de viajar a Londres es de "carácter personal". Por ello se hace hincapié en que, por parte de España, los representantes serán el rey Felipe VI y la reina Letizia.

"Eso ya fue el remate", continúa las fuentes consultadas. "Estaba nerviosísimo, es verdad que no esperaba que le apoyaran en la decisión, pero la verdad es que esa respuesta por parte de Zarzuela le dolió mucho", añade.

Si el Emérito tenía aún alguna duda, "las palabras de este martes de la portavoz del Gobierno han acabado de disiparla". Las fuentes se refieren a las manifestaciones de Isabel Rodríguez en las que afirmaba que a España sólo la representarán en el funeral los Reyes Felipe y Letizia.

"La delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe, como Jefe del Estado, entiendo que el Rey Emérito atiende a una invitación personal, y por tanto nada tiene que decir el Gobierno de España" ha remarcado la ministra tras el Consejo de Ministros.



"Así que ahora está decidió a ir sí o sí. Ha confirmado su presencia tanto en Zarzuela como en Londres, pero de aquí al lunes puede cambiar otras dos veces de opinión", advierten las fuentes, que subrayan que Juan Carlos ha vivido una lucha interior sobre su presencia en los actos, desde que el pasado jueves falleció la soberana inglesa.

Tras la tristeza que le produjo enterarse de la muerte de la que consideraba como su prima (hay que recordar ambos monarcas compartían tatarabuelos: la reina Victoria y su marido Alberto de Sajonia Coburgo- Gotha) el Emérito ha variado varias veces de opinión sobre su presencia en Londres.

El funeral, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, contará pues con la presencia por parte de la Casa Real española de los Reyes y de los Eméritos. Los cuatro han confirmado a la Casa Real británica su asistencia a las exequias.

