Macarena Olona llegará a la Universidad de Granada sin protección al escrache: "No tiene ningún cargo"

La exportavoz de Vox en Andalucía, Macarena Olona, empezará este jueves en la Universidad de Granada una gira de charlas jurídicas. Varios sindicatos de estudiantes de izquierda han anunciado escraches para boicotear el acto.

A pesar de ello, no está previsto ningún dispositivo especial de seguridad: "Ya no ocupa ningún cargo público", indican fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Igualmente, desde la Policía Local de la capital granadina se afirma que "no hay nada previsto" para el jueves en las inmediaciones de la Universidad. Además, la Policía Autonómica ni tiene competencias ni conocimiento de dispositivo alguno. Olona tendrá que afrontar el previsible escrache sin protección oficial.

Según el entorno de Olona, en conversación con EL ESPAÑOL, lo que más preocupa es que la abogada del Estado ya no cuenta con escolta ni protección alguna. Además, indican, temen que "haya infiltrados de extrema izquierda entre los supuestos estudiantes".

"Ahora mismo no nos consta que haya ningún dispositivo previsto. Al no ocupar ningún cargo, no se contempla. Otra cosa es que finalmente, por deferencia, se pueda mandar a algún efectivo", algo que a estas alturas es poco probable, según fuentes consultadas en la Junta.

[Macarena Olona de cerca: "No sirvo para intrigas palaciegas, pero si hay que embestir... soy un miura"]

Para el entorno de Olona es algo "increíble", porque se están profiriendo amenazas desde distintas asociaciones y, recuerdan, "hace no mucho le abrieron la cabeza a un simpatizante en un acto". Por eso, prevén que haya momentos de tensión.

Que Olona reaparezca tras su Camino de Santiago en Granada no es casual. La política se ha encargado de destacar que le debe "mucho" a la provincia y que es una forma de devolver lo que le ha dado.

La conferencia, prevista para este jueves, está convocada por el Foro para la Concordia Civil. El tema central será la inconstitucionalidad de los estados de alarma durante la pandemia. El turno de preguntas es abierto, por lo que la ex de Vox tendrá que responder a cuestiones sin relación con el ámbito jurídico.

El Frente de Estudiantes, la Unión Sindical Estudiantil y Estudiantes en Movimiento son las tres plataformas que han decidido boicotear el acto de la exportavoz de Vox en Andalucía.

El Frente de Estudiantes de Granada, un sindicato estudiantil, ha convocado lo que llaman una "asamblea abierta" para debatir su oposición al acto universitario. Esta organización se jacta, en alusión a la conferencia de Olona, de que "estas universidades nunca fueron vuestras, y el jueves lo volveremos a demostrar". Curiosamente, este miércoles han convocado la asamblea, aunque ya anuncian movilizaciones el jueves sin haber tomado la decisión.

[Vox alienta la vuelta de Macarena Olona a la política: "Nos volveremos a encontrar muy pronto"]

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada sí confirman que "los estudiantes han comunicado la concentración y como en cualquier otro caso se aplicará lo dispuesto en la ley", es decir, ningún operativo diferente a cualquier otra concentración estudiantil.

Otro sindicato, La Unión Sindical, no ha previsto ninguna reunión intermedia y ha convocado directamente el jueves a las 19:15 en las puertas de la Facultad de Derecho, en cuyo paraninfo se desarrolla la charla, al "conjunto de estudiantes y de la izquierda granaína".

El sindicato pretende mostrar su "rechazo y denuncia contra la Universidad de Granada" por dar cabida a esta conferencia, por la presencia de Olona "y su discurso fascista".

La tercera de las organizaciones sindicales estudiantiles que ha convocado a la concentración contra Olona es Estudiantes en Movimiento, que afirman que "es intolerable" que se den "espacios para la difusión del ideario ultraderechista y las consecuencias de tales". La presencia de Olona ha despertado los medios de comunicación de este sindicato, que no tenían actividad desde el 11 de julio.

Respuesta de Olona

Olona ha entrado al trapo de las concentraciones que se están convocando antes de su charla. La exportavoz de Vox en Andalucía reflexionaba: "¿Cuándo rendimos las universidades?". En ese sentido, la alicantina se lamentaba de que algunos centros universitarios hubieran cancelado alguna de sus conferencias.

Desde el entorno de Olona prefieren no decir nombres de las universidades que han decidido cancelar o declinar albergar estas conferencias. "Son charlas jurídicas, no se convocan como política", indican. Las próximas se celebrarán en Murcia, el 22 de septiembre, en Sevilla, el 26, y en Madrid al día siguiente.

Además, Olona ha dicho en una publicación en Twitter: "Es que ya está bien, ¡carajo!" en respuesta a las movilizaciones previstas en contra de su presencia en la universidad granadina.

El Foro para la Concordia Civil es una asociación dirigida por el doctor en Derecho José Torné-Dombidau. Entre los miembros de honor de esta organización granadina se encuentran Adolfo Suárez Illana o el catedrático de Constitucional Francesc de Carreras.

Entre sus últimas actividades, antes del verano convocaron un encuentro con Julia Calver y Víctor Alonso, la presidenta y el vocal de Universidades de S'Ha Acabat. Poco antes, en marzo, Mariano Rajoy presentó su libro en un acto del Foro. Otro de sus invitados recientes fue el juez Pablo Llarena.

Sigue los temas que te interesan