20 colectivos de víctimas de ETA piden un cordón sanitario contra los "votos de sangre" de Bildu

El acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco por parte del Ministerio del Interior ha llevado a las víctimas de ETA a posicionarse con más firmeza que nunca en contra de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este miércoles, una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo firman un manifiesto para pedir a todos los partidos del arco parlamentario que desplieguen un cordón sanitario en torno a EH Bildu.

Además, insisten en que este cordón se debería de mantener mientras sus miembros y los jefes de ETA beneficiados por los traslados no colaboren en la resolución de los 379 asesinatos de la banda que aún continúan sin esclarecer.

[Feijóo denuncia que la "preferencia" de Sánchez es "entregar España a Bildu" antes que llamarlo]

El comunicado conjunto, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, lo firman la práctica totalidad de colectivos de víctimas registrados. En él recuerdan que "el Parlamento Europeo pidió a las instituciones españolas hacer todo lo posible por evitar la impunidad" y que "en los últimos cinco años ningún etarra ha cooperado".

La cifra de crímenes de ETA sin resolver la estableció el Parlamento Europeo el pasado 21 de abril. Ese es el número de atentados sin autor conocido, casi la mitad del total de los perpetrados por ETA. La Eurocámara destacó que hasta la fecha no conocía ni un solo caso de miembro de la organización que hubiera colaborado en la resolución de alguno de estos crímenes.

Tras cinco años de investigación de la Eurocámara, no hay etarras ni miembros de EHBildu que colaboren en el citado esclarecimiento. Por ello, las víctimas entienden "que es necesario hacer algo más contundente. No podemos permitir que una agrupación política amparada por la legislación democrática no coopere en la resolución de tamaños asesinatos".

Traslados

Hace tan solo unos días, Instituciones Penitenciarias acordaba el traslado a prisiones del País Vasco de los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, y a Henri Parot, que cumplió las tres cuartas de su condena en 2020.

[Los privilegios de Txapote antes de su traslado: compartía módulo y clases de teatro con su mujer]

La aproximación de presos etarras al País Vasco forma parte de los acuerdos establecidos entre el PSOE y partidos vascos como Bildu y PNV, que permitieron la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2019. Dentro de la letra pequeña de estos acuerdos figuraba la entrega al Gobierno vasco de las cárceles en el País Vasco, algo que se concretó hace apenas un año.

Ahora es el Departamento de Seguridad de esa región el que decide la prisión a la que se envía cada uno de los terroristas de ETA que llegan a cuentagotas a las prisiones de las tres provincias.

Para buscar acomodo a las decenas de etarras que están recibiendo en sus cárceles, el Gobierno vasco ya está moviendo a reclusos de sus centros a otras prisiones del territorio español.

En las últimas semanas, varias decenas de condenados a altas penas de prisión fueron enviados a penitenciarías de otras regiones de España. El PNV y EH Bildu buscan así facilitar el regreso a casa de los terroristas.

Por eso las asociaciones realizan ahora "un llamamiento a todos los partidos" para que no comiencen iniciativa parlamentaria alguna de la mano de Bildu. "Sus votos de sangre no pueden ser blanqueados por el resto de formaciones".

"Ningún partido democrático debe desentenderse de la insoportable situación que sufren las víctimas de estos asesinatos sin resolver que hacen de España un estado anómalo y un paraíso de impunidad terrorista", continúan.

[El manifiesto lo firman la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del 11M, Dignidad y Justicia, la Asociación Plataforma de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, la Fundación Muñoz Cariñanos, la Fundación Luis Portero, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la Fundación Manuel Broseta, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta, la Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo, Fundación Alberto Jiménez Becerril y la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo].

