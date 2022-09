Sánchez pide a Gamarra que no le "riña" y dice que el "programa electoral del PP es el de las energéticas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que no le "riña", a la vez que ha vuelto a cargar contra su partido por tener "el programa electoral de las energéticas".

Después de que la también número dos del PP le haya recordado las divisiones en el Ejecutivo por cuestiones como la entrada en la OTAN de Suecia o Finlandia, Sánchez le ha espetado: "No sé por qué me riñe, sacando hasta la cumbre de la OTAN sólo para no decir por qué se opone a que se debatan en la cámara dos gravámenes".

El líder del Ejecutivo ha vuelto a reprobar la negativa de los populares a que se tramiten los impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de bancos y eléctricas, insistiendo en que "el poder en una democracia es el de mayoría social", lejos del servilismo a "los poderosos" de los conservadores.

Durante la primera sesión de control del curso político en la Cámara Baja, el jefe del Gobierno ha desplegado toda su artillería para incidir en que desde la pandemia actúan para proteger "a los más vulnerables", con medidas como "subida del SMI, indexar las pensiones al IPC o ayudas directas a sectores afectados por la guerra".

Rentas medias

A todo esto, ha lamentado Sánchez, los populares "votan que no", preguntando a la bancada del PP: "¿Están ustedes pensando en los españoles cuando votan que no?". El presidente ha subrayado la importancia de "proteger a las rentas medias de la clase trabajadora, estableciendo un reparto justo de los efectos de la guerra de Ucrania".

Erigiéndose también en protectores del mismo espectro social que tanto reclamo genera entre los políticos, la portavoz popular ha puesto sobre la mesa la propuesta de Génova para "deflactar e IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros" como, ha asegurado Gamarra, ya han hecho los socialistas en el País Vasco.

Todo ello después de que la también secretaria general del PP haya argumentado que con el repunte de la inflación, los ingresos del Estado vía impuestos han subido un 18%, con un exceso de recaudación de 22.000 millones de euros "que provienen de los bolsillos de los españoles".

Rebaja IVA

Con estos recursos, Cuca Gamarra ha pedido al Gobierno "aplicar la rebaja del IVA" para productos de primera necesidad. Medida que, ha vaticinado, no se aplicará porque Sánchez "está sólo centrado en la resistencia, con los socios inadecuados y cada día más alejado de la gente".

La portavoz del PP ha afeado al Gobierno "los ataques y descalificaciones dentro de la propia coalición por la cesta de la compra o la entrada en la OTAN de Suecia o Finlandia", preguntando si PSOE y Podemos votarán unidos y recriminando así la imagen internacional que trasladan estas discordancias dentro del Ejecutivo.

Sobre la crisis energética, Gamarra ha sostenido que su formación propone "medidas para la España real, que pide soluciones y menos enfrentamiento", emplazando a Sánchez a "abandonar su estrategia" y augurando que "acertará" si sigue esta recomendación.

