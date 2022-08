El jardinero que guardó la memoria de los españoles muertos en Herat: "Van a asesinar a mi familia"

Algunos sí han quedado atrás. El colaborador afgano Safiulla fue durante tres años el encargado de cuidar el jardín erigido en la base de Herat (Afganistán), en memoria de los 17 soldados españoles fallecidos en 2005.

Ahora, pide ayuda al Gobierno para sacar del país a su familia, que no ha podido tomar el último vuelo de evacuación fletado por el Ministerio de Defensa desde Islamabad (Pakistán): "Sé que los talibanes van a ir a matarles".

Un total de 17 soldados españoles destinados en Afganistán fallecieron el 16 de abril de 2005 cuando el helicóptero Cougar en el que viajaban se estrelló a 20 kilómetros al sur de Herat. La investigación abierta descartó que la aeronave sufriera un ataque enemigo, por lo que se impuso la tesis de que el piloto realizó una maniobra peligrosa en unas condiciones meteorológicas adversas.

El Ejército español erigió en la base de Herat un monumento en recuerdo de estos 17 soldados. Doce de ellos procedían del Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable número 29 de Pontevedra. Los otros cinco pertenecían al Batallón de Helicópteros de Maniobra IV de Sevilla y el Parque y Centro de mantenimiento de Helicópteros de Colmenar Viejo (Madrid).

Después, el Ejército puso en marcha otra iniciativa en la misma base de Herat: erigió el Memorial Garden, un jardín en el que, a modo de homenaje, se plantaron 17 árboles, en memoria de cada uno de los soldados fallecidos en el accidente.

El colaborador afgano Safiulla fue el encargado de cuidarlo durante tres años. También realizó labores de logística para el Ejército del Aire español y trabajó como intérprete en el hospital de campaña Role-2 de Herat.

En 2016, cuando comenzó el repliegue de la coalición internacional, pudo abandonar Afganistán y se instaló en Alemania, donde hoy trabaja como contable. Pero pide al Gobierno español que saque de Afganistán a sus padres, que tienen 60 y 58 años, respectivamente, y a sus hermanas, convencido del peligro que corren allí. "Estoy seguro de que los talibanes van a ir a buscarles para matarles", reitera en conversación con EL ESPAÑOL.

Hace un año, en agosto de 2021, la familia de Safiulla abandonó Herat y se dirigió a Kabul, con la esperanza de poder tomar un vuelo para viajar a Madrid, en la operación de evacuación puesta en marcha por el Ejército español.

En medio de una enorme marea humana, los padres y las hermanas de Safiulla lograron llegar a la capital afgana, donde permanecieron tres días. Pero sus nombres no aparecían en el listado elaborado por el Ministerio de Defensa para poder tomar los vuelos de evacuación que partieron hace casi un año.

La familia de Safiulla todavía permanecía en el aeropuerto de Kabul cuando, el 28 de agosto de 2021, un terrorista suicida del grupo islamista ISIL-K provocó una potente explosión en la que murieron 183 personas, incluyendo 13 marines norteamericanos.

Aquel atentado puso fin a los vuelos de evacuación fletados por España y el resto de países aliados. Y también acabó con la esperanza de la familia de Safiulla de abandonar el país. Tras varias semanas en Kabul, acabaron regresando a Herat, donde todavía residen.

Los padres y hermanas de Safiulla tampoco ha podido tomar el vuelo del Ejército del Aire español que el miércoles aterrizó en la Base de Torrejón (Madrid), procedente de Islamabad, con 294 colaboradores afganos y sus familiares a bordo.

Safiulla se muestra convencido de que, si los talibanes descubren que trabajó durante cuatro años para las tropas españolas en el país —entre 2012 y 2015—, intentarán asesinar a sus padres y sus hermanos.

"Hace dos semanas escribí a las embajadas españolas en Teherán (Irán) y Pakistán para pedir al Gobierno español que ayude a mi familia, pero no he recibido ninguna respuesta. No sé por qué sus nombres no están en la lista", señala Safiulla a este periódico.

Aunque mantiene contacto con algunos mandos del Ejército que estuvieron destinados en la base de Herat, Safiulla apenas conserva documentos de aquella etapa: los entregó a su padre, que acabó destruyéndolos por temor a que los talibanes registraran su casa y descubran su colaboración con las tropas españolas.

Bajo este régimen fundamentalista, la vida se ha vuelto especialmente peligrosa en Afganistán. "Mucha gente dice que con el tiempo mejorarán las cosas en Afganistán, pero no es así, cada vez empeoran", señala a este diario. "Mi hermana iba a la universidad, pero ya no le permiten estudiar. Ahora se encuentra en peligro, no sabemos cuándo van a ir a por ellos", cuenta.

Llegar a Irán o Pakistán

Junto a Safiulla, reside en Alemania otro antiguo colaborador afgano de las tropas españolas, Abdul, que estuvo realizando labores de logística para el Ejército de Tierra. Su hermano también trabajó como mecánico en el mismo período.

Abdul es ingeniero y aunque trabaja en Alemania pide ayuda al Gobierno para sacar de Afganistán a su madre —su padre falleció hace ya varios años— y sus hermanos.

"Mi familia puede intentar cruzar la frontera hasta Irán o Pakistán, pero necesitamos la ayuda del Gobierno español para que luego puedan salir de aquel país", explica.

También ellos se encontraban en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021, junto a la familia de Safiulla, cuando se puso fin a los vuelos de evacuación. Y a las esperanzas de ambas familias de huir del terror talibán.

