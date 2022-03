La Policía detecta la venta de casas de oligarcas rusos en la Costa del Sol por las posibles sanciones de la UE

El operativo de rastreo iniciado por el Gobierno para localizar y requisar, si fuera el caso, propiedades de oligarcas rusos en España ha puesto en alerta a los ciudadanos de ese país asentados en la costa mediterránea.

Según relatan fuentes policiales a EL ESPAÑOL, en las últimas semanas se ha detectado un movimiento de venta de "bastantes propiedades" por debajo de su precio de mercado en la Costa del Sol y en la Costa Blanca. Los vendedores son rusos, y actúan "con prisas, temiendo posibles embargos".

Estos empresarios y personalidades procedentes de Rusia y Bielorrusia a los que apuntan las fuentes, tienen sus bienes ubicados principalmente en Málaga y Alicante. Son residencias de lujo que se usan tanto durante el período estival como de forma permanente.

En las últimas jornadas, un grupo multidisciplinar integrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos dedicados al control del blanqueo de capitales, especialistas de la Agencia Tributaria y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -entre otros-, se está dedicando a rastrear los activos de las 893 personalidades que figuran en el listado hecho público recientemente por el Consejo de Europa.

Entre los servicios que colaboran en las indagaciones patrimoniales están las brigadas de Información de la Policía Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil, la Dirección General de Marina Mercante o el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La preocupación entre los ciudadanos rusos es mayúscula, puesto que ese listado va incrementándose con el paso de los días. Por esa razón, los efectivos policiales han percibido el interés creciente por deshacerse como sea de algunas de sus propiedades, tanto para que no se las requisen como para obtener la liquidez que ya no tienen. Las sanciones de la Unión Europea por la invasión contra Ucrania están teniendo efectos.

Las principales indagaciones de este amplio dispositivo van dirigidas hacia 11 magnates cuyos bienes (en parte) se encuentran en España. Se trata de Mikhail Fridman, Sergey Chemezov, Petr Olegovich Aven, Arkadi Rotenberg, Boris Rotenberg, Alisher Usmanov, Vagit Alekperov, Andrey Molchanov, Viktor Vekselberg, Roman Abramovich y Alexander Mijeev. Además, el punto de mira de las autoridades se centra sobre otras 862 personas y 53 entidades distintas de Rusia y Bielorrusia.

El Valerie ha sido el primer yate de un oligarca ruso incautado temporalmente en España. Su dueño es Sergey Chemevoz, máximo directivo de Rostec, y fue decomisado en el Puerto de Barcelona a principios de esta semana después de que se comprobase que su dueño figuraba en el listado de los afectados por las sanciones económicas en Estados Unidos y la UE.

La nave tiene 85 metros de eslora y un precio de 140 millones; cuenta con seis pisos, jacuzzi, piscina, zona wellness e incluso un helipuerto. Ya hay una segunda de estas megaembarcaciones que ha sido retenida por el Gobierno. Se trata del Lady Anastasia, un yate de recreo de 48 metros de eslora, atracado en Mallorca.

Fuentes conocedoras de los procedimientos que se están llevando a cabo relatan a EL ESPAÑOL cómo, por ejemplo, el encargado de incautarse de una embarcación de estas características es la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes. Una vez requisado, se da cuenta al resto de miembros del operativo dedicado a encontrar estas propiedades.

Algunos de estos bienes no están a nombre de una persona física. De ese modo, los investigadores, una vez lo localizan, se disponen a abrir el procedimiento para localizar a su propietario real. Es algo que hacen muchos oligarcas rusos. A través de empresas pantalla camuflan la propiedad real.

Mientras tanto, colectivos y expertos vinculados con Europa del Este ven con "preocupación" la situación de la comunidad rusa residente en la Costa del Sol, tras el bloqueo de los bancos de aquel país debido a la guerra en Ucrania.

Dudan de que la medida sirva para presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que detenga la guerra. Coinciden además en señalar que los más perjudicados son los residentes de la Costa del Sol.

"Las cuentas bancarias de la mayor parte de los grandes bancos rusos están bloqueadas y los clientes no pueden operar. No pueden pagar con tarjeta de crédito ni hacer nada y es una complicación de necesidades vitales. ¿Cómo se va a resolver? No lo sabemos", señalaba estos días Svetlana Ciliuta, presidenta de la asociación de Países del Este en Marbella, en una entrevista con Europa Press.

Ciliuta confiaba en que Rusia y Ucrania lleguen a "un acuerdo" que ponga fin a la guerra y señala que el bloqueo del sistema financiero ruso hace que "sufra la gente normal". "Para resolver el conflicto no parece que sirva mucho", aseguraba.

