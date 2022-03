Felipe González: "Me cuesta encajar a Díaz Ayuso en un consejo de la OTAN sobre la guerra"

El expresidente del Gobierno Felipe González parece dar gracias por que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no resida en la Moncloa y tenga que gestionar asuntos como la guerra en Ucrania. Es lo que se deduce del avance del programa 'Lo de Évole' que está promocionando laSexta y que se emite este domingo.

En el anuncio, Jordi Évole pregunta a González cómo definiría a Díaz Ayuso, y el expresidente responde: "No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN hoy en la crisis de Ucrania. Me cuesta encajar".

“¿Ayuso? Me cuesta imaginarla en un consejo de la OTAN 🇺🇦” #LoDeFelipe

pic.twitter.com/ljGRQRYbvB — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 3, 2022

Díaz Ayuso ha mostrado una posición inequívoca desde el pasado jueves cuando comenzó la guerra, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ambos han mantenido reuniones y contacto con la Embajada de Ucrania en España para abordar "la acogida y el apoyo del pueblo de Madrid a los héroes ucranianos que huyen de la invasión rusa".

La presidenta de Madrid considera que la acción de Rusia es "ilegal, injusta y totalitaria" porque "nadie tiene derecho a truncar las vidas y los sueños de una sola persona ni tampoco su libertad, y menos invadiendo otro país por la fuerza".

laSexta promociona la entrevista con otro momento, esta vez sobre Juan Carlos I. "A veces he tenido la sensación de que usted sabía más respecto a lo que hacía", dice Évole, y responde González: "Que se fuera sin que yo supiera que se iba eso no ocurrió nunca. ¿Me inquietaba que saliera de Zarzuela con una moto y un casco? Claro".

El Rey emérito es noticia esta semana por el archivo de todas las investigaciones sobre su patrimonio y sus negocios pese a que la Fiscalía acreditó que ocultó 85 millones a Hacienda.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan