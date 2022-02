Un expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia fue el promotor de la protesta en Génova

Fue el pasado viernes cuando la protesta contra Pablo Casado frente a la sede del PP, en la calle Génova número 13, empezó a tomar forma. Un grupo de veteranos militantes del partido, amigos de décadas desde su época como cachorros de las Nuevas Generaciones, empiezan a perfilar la idea a través de sus chats de Whatsapp: "Hay que tomar determinaciones, esto se nos va de las manos", aseguró uno de ellos. "Todo se precipitó entonces- explica el principal organizador- a una velocidad de vértigo".

José Luis Bayo es una de las personas de las que partió la iniciativa para una movilización que arrastró a miles de personas a esa céntrica calle de Madrid, dondese ubica la sede de la formación. El objetivo, manifestarse contra el líder y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras el cataclismo provocado por la guerra interna contra Isabel Díaz Ayuso.

Faltaban todavía cinco días para que Teodoro presentara su dimisión, este martes, en medio de la profunda crisis interna que atraviesa el partido después de que buena parte de los barones y pesos pesados pidieran su salida. En ese momento, como se sospechaba que el número 2 del PP no daría el brazo a torcer, el sector crítico, cada vez más nutrido, se puso manos a la obra.

"Conforme fueron pasando las horas y la guerra se agudizaba, entendimos que había que hacer algo más", señala Bayo a EL ESPAÑOL. Así que en uno de sus chats, en el que figuran parlamentarios nacionales, diputados autonómicos y afiliados de base, decidieron organizar la concentración que finalmente se produjo el pasado domingo.

Una serie de mensajes enviados a 2.000 miembros del partido en todo el territorio, así como la difusión de la convocatoria a través de las redes sociales, bastó para reunir la muchedumbre que anegó los alrededores de la sede, desde Alonso Martínez hasta Colón, con el fin de ejercer la crítica contra los líderes de la formación.

"A las doce en Génova"

"Se dijo que el domingo a las 12 en Génova. No queríamos que hubiese una organización como tal para que no fuese capitalizada por nadie". Bayo es expresidente de las Nuevas Generaciones del PP valenciano. En 2018 se postuló a presidir la formación tras la salida de Mariano Rajoy. La plataforma que en su día Bayo abrió para presentarse al Congreso, Iniciativa Regeneración, es ahora la que ha servido para montar la manifestación que pedía el cese de Egea y la dimisión de Pablo Casado.

Miles de manifestantes pro Ayuso piden la dimisión de Pablo Casado en Génova 13. Silvia P. Cabeza

Así, en cuanto difundieron el mensaje comenzaron a recibir preguntas y peticiones desde todos los puntos del territorio. "Muchos querían saber si íbamos a fletar autobuses. Cuando haces una movilización hay más facilidades, pero aquí no teníamos infraestructura como para eso", sigue Bayo.

Eso sí, se dedicaron a organizar los coches que partieron desde distintos puntos de la geografía española rumbo a la capital: Galicia, León, Valencia, las afueras de Madrid... Mayoritariamente, asegura, "acudió gente de la capital".

"Facilitamos coches"

Junto a él, gente de Nuevas Generaciones de Madrid contribuyeron a la difusión del mensaje que condujo a los manifestantes ante la sede del PP. "Facilitamos coches, amigos, pusimos en contacto a gente que sabíamos que iba a ir. No podíamos hacer mucho más".

Tras el éxito de convocatoria, habían anunciado más concentraciones en caso de que la cúpula del partido no diera su brazo a torcer. El cese de Teodoro había sido una de las peticiones reclamadas con insistencia estos últimos días varios barones y cargos territoriales del PP para taponar la crisis, sobre todo tras la guerra intenta entre la dirección del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado en las últimas 48 horas y lo que se ha puesto en cuestión es el liderazgo del propio Pablo Casado. Se han multiplicado las voces que han solicitado un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección, un cónclave al que se pondrá fecha en la Junta Directiva la semana que viene.

"Hubo de todo -dice Bayo-. Hubo gente que me llamó y me dijo: 'José Luis vais en contra del partido'. ¿En contra del partido? ¿Nosotros? No os equivoquéis". En cambio, alguno de los altos cargos del partido le pasó vídeos el día de la manifestación desde una de las últimas plantas de Génova 13, con el fin de exponerle el éxito de la convocatoria.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, afirmaba este lunes que la Policía Nacional ya trabaja para identificar a los organizadores de las dos concentraciones celebradas en la calle Génova y que no fueron comunicadas a la Delegación, algo que conlleva sanciones administrativas. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que aún no constan todavía indagaciones abiertas contra los organizadores.

Sigue los temas que te interesan