Directo | Isabel Díaz Ayuso comparecerá a las 13:00 horas

"He hablado con Ángel Carromero. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier gestión para obtener información de Ayuso y sus familiares. No cabe ningun conducta irregular o que no sea ejemplar en un trabajador del Ayuntamiento. Si hay alguien con cargo en el Ayuntamiento que ha hecho gestiones para obtener esa información, será cesado de forma inmediata. Carromero me ha negado que haya participado. No disponemos de ninguna prueba, afirma Almeida.