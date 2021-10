El Pollo Carvajal no ve "interés" en el Gobierno por negociar un acuerdo que evite su extradición

El ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez, Hugo Carvajal, no ve en el Gobierno español "ningún interés" por negociar un acuerdo que evite su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de colaboración con los terroristas de las FARC (a los que habría facilitado armamento) para enviar cargamentos de cocaína.

La abogada del general venezolano, María Dolores de Argüelles, ha recordado a EL ESPAÑOL que Hugo Carvajal ha mostrado su disposición a "colaborar con la Justicia española y norteamericana" para esclarecer los delitos cometidos por el Gobierno de Venezuela, de los que posee pruebas por el cargo que ocupó durante una década (fue director general de contrainteligencia militar desde 2004 a 2014).

Sin embargo, la letrada constata que esta oferta de colaboración con la Justicia, a cambio de llegar a un acuerdo que evite su extradición a EEUU, hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta ni del Gobierno español ni de las instituciones norteamericanas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que le tomó declaración el pasado día 20 antes de resolver el proceso de extradición, es "el único que se ha mostrado dispuesto a escuchar" a Hugo Carvajal, señala su abogada.

Financiación de Podemos

La defensa de Hugo Carvajal asegura que entregará en los próximos días en la Audiencia Nacional los documentos que el pasado día 20 se comprometió a aportar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para colaborar con la Justicia.

"Aunque no se ha marcado ningún plazo formal [por parte del juez], vamos a intentar cumplir un plazo razonable" para entregar los documentos, ha indicado a EL ESPAÑOL Dolores de Argüelles. La letrada ha eludido pronunciarse sobre el contenido de estas pruebas, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

No obstante, fuentes próximas al Pollo Carvajal señalan que está dispuesto a entregar al juez pruebas sobre los pagos del Gobierno de Venezuela a los fundadores de Podemos y sobre irregularidades en los contratos de compra de armas a España, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El ex jefe de los espías de Hugo Chávez también posee abundante información sobre la presencia de terroristas de ETA en territorio de Venezuela, amparados por el régimen chavista.

Pagos de PDVSA

Tras llegar a España en marzo de 2019 protegido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Carvajal ya entregó al equipo del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, documentos (que no llegaron a judicializarse) sobre la financiación de Podemos.

Entre estas pruebas, señalan fuentes consultadas por el ESPAÑOL, hay un "punto de cuenta" fechado en octubre de 2013 en el que Hugo Chávez ordenó a la petrolera estatal PDVSA pagar 142.000 dólares a tres de los fundadores de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

Carvajal también tiene en su poder abundante documentación sobre los pagos, por importe de más de 7 millones de euros, que el Gobierno de Venezuela realizó a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte algunos de los principales fundadores de Podemos (entre ellos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón).

El Pollo Carvajal desapareció en noviembre de 2019, pocas horas después de que la Audiencia Nacional acordara entregarlo a la Justicia de EEUU. Desde entonces ha permanecido desaparecido durante casi dos años. Fuentes policiales señalan que nunca abandonó Madrid, aunque cambió tres veces de residencia.

Nunca abandonó Madrid

El Departamento de Estado de EEUU ofreció el pasado mes de mayo una recompensa de 10 millones de dólares para cualquier persona que ofreciera información fehaciente sobre el paradero del Pollo Carvajal.

Finalmente, las llamadas telefónicas y los movimientos de dinero realizados por su esposa permitieron a los servicios de información norteamericanos descubrir su escondite. La Agencia Antidroga de EEUU, la DEA, envió el pasado mes de junio a la Policía española una nota en la que comunicaba que el Pollo Carvajal estaba oculto en un piso próximo a la calle Arturo Soria de Madrid, con numerosos detalles sobre su localización.

La detención no se produjo, sin embargo, hasta el pasado 9 de septiembre. Tras declarar ante el juez García-Castellón, Hugo Carvajal difundió en las redes sociales un comunicado en el que afirma que está dispuesto a colaborar con la Justicia, pero no quiere ser extraditado a EEUU porque allí no tendrá derecho a un juicio justo.

"Mi información tiene valor si es canalizada de manera correcta. Así he manejado y guardado todo celosamente", señalaba en su nota, en la que asegura que facilitó información a la Corte Penal Internacional y la Comisión de Derechos Humanos ONU, que ha permitido constatar la violación de derechos humanos por parte del actual Gobierno de Venezuela.

