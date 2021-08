Sánchez habla del calor pero no de la luz en una breve reaparición en mitad de sus vacaciones

Pedro Sánchez ha reaparecido este miércoles, interrumpiendo sus vacaciones para participar en el acto de homenaje por el centenario del escritor portugués José Saramago, en Lanzarote. La expectación era grande, una vez que tras la subida histórica de la factura de la luz en los últimos días y la presión de la oposición para que hiciera alguna declaración sobre el tema, hacían pensar que se podría referir al problema energético en esta aparición.

Sin embargo, no ha sido así. En una breve declaración para cerrar los actos de homenaje al escritor, Pedro Sánchez se congratuló por la autorización del ensayo clínico para la primera vacuna española, habló de la recuperación económica y del empleo, alertó de los peligros del cambio climático, pero no dedicó una palabra a la factura de la luz.

Acompañado de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la Biblioteca del escritor en 'A Casa', en Tías (Lanzarote), Sánchez ha resaltado la importancia de la aprobación del ensayo clínico de la vacuna para la ciencia española y esta empresa, que "ha contado con la colaboración y el asesoramiento del Gobierno para sacar adelante su proyecto".

Hoy damos un gran paso en la lucha contra la pandemia. La @AEMPSGOB ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española contra el #COVID19. Se trata de la vacuna de HIPRA, que ha contado también con la colaboración del Gobierno para avanzar en el proyecto. pic.twitter.com/UFBb1FErFj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 11, 2021

Junto con esta buena noticia, Sánchez ha aplaudido el buen avance de la campaña de vacunación en España, donde ya se ha superado el 60% de población española con pauta completa, tras administrar "más de 59 millones de dosis". "Hay que tener en cuenta que empezamos a finales de diciembre del año pasado", ha valorado el jefe del Ejecutivo.

Además, el presidente del Gobierno ha centrado su discurso en la lucha contra el cambio climático. "Es una prioridad absoluta para el Gobierno de España. El más reciente informe de la ONU, que nos alerta de las consecuencias del cambio climático es demoledor. No podemos ser indiferentes, y este Gobierno, desde luego, no lo es. Algunos que se atrevían a negarlo saben que el presente tiene que ser sostenible o nuestro país no tendrá futuro", dijo, para pronunciarse después sobre la ola de calor que vive estos días España.

"Sabemos que con la ola de calor entramos en una zona de riesgo y el Gobierno estará atento al riesgo de incendios. Me gustaría pedir máxima prudencia y colaboración a la ciudadanía para evitar el riesgo tanto como sea posible", pidió al finalizar.

Sigue los temas que te interesan