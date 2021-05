María Gámez descarta la reincorporación de Diego Pérez de los Cobos sin decisión judicial firme

Noticias relacionadas Los socios del Gobierno salvan a Marlaska de la reprobación, esta vez por Pérez de los Cobos

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha descartado este martes la reincorporación del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que él mismo ha solicitado sin esperar al recurso del Ministerio del Interior contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula su cese, hasta que haya una decisión judicial firme.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Gámez ha asegurado que la reincorporación de Pérez de los Cobos a su puesto al frente de la Comandancia de Madrid "es una cuestión que está todavía pendiente de decisión judicial y por lo tanto vamos a esperar a que los jueces resuelvan porque la primera decisión judicial está recurrida y cuando resuelvan definitivamente o nos indiquen que hay que ejecutarlo lo de manera provisional, pues actuaremos".

"Entre tanto no hay nada. No hay obligación de reincorporarlo a la Jefatura de la Comandancia de Madrid y seguirá prestando sus servicios como hasta ahora dentro de la Guardia Civil en otro área", ha añadido Gámez, que ha querido dejar claro que Pérez de los Cobos "realmente no ha dejado de estar en la Guardia Civil" porque "lo que se produjo fue su salida de la Comandancia de Madrid, por tanto estaba ejerciendo y sigue ejerciendo dentro de la Guardia Civil en otro destino".

La directora de la Guardia Civil se ha pronunciado de este modo cinco días después de que el coronel Diego Pérez de los Cobos haya presentado en la Audiencia Nacional una petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

"El cese fue legal"

Pérez de los Cobos solicitó el pasado jueves 6 de mayo su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo "desviación de poder".

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el Covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

Fuentes de Interior ya avanzaron a la agencia Europa Press que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, "se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho".

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.