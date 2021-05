Fernando Simón no descarta una "cuarta ola" tras las fiestas de este fin de semana

C. F.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de un posible "pico puntual" de los contagios de la cuarta ola tras las fiestas de este fin de semana poe el fin del estado de alarma, aunque no descarta que pueda producirse una "cuarta ola".

"Quizás esas imágenes, en unos meses, no son graves. Pero el otro día sí lo era", ha asegurado el responsable del CCAES. Sobre la evolución de la cuarta ola de la Covid-19, Simón ha advertido que no está claro que, a día de hoy, que vaya a ser positiva.

"Lo que podemos esperar en los próximos días no lo sabemos. Hasta hace dos días hubiera dicho que podía continuar la tendencia descendente de los últimos 12 días. Había una probabilidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. Ni yo ni nadie en España sabe qué va a pasar. Ni yo ni nadie sabe cuantas personas van a ingresar en las UCI".

Autocrítica

"No he sabido transmitir el mensaje", ha dicho el doctor en rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad, donde ha reconocido sentirse "decepcionado" en tono de autocrítica

El sábado se pudo ver a grandes grupos de personas festejando que se acababa el toque de queda a la medianoche. Las imágenes reflejaban a ciudadanos bailando, bebiendo en la calle, sin respetar la distancia de seguridad y, en muchos casos, prescindiendo de la mascarilla.

"Siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado; estoy decepcionado, mucho. Estoy decepcionado, quizá hasta conmigo porque no hemos sabido transmitir el mensaje ni a los ciudadanos, ni a los medios de comunicación ni a los políticos", ha dicho.

Simón ha apostado por controlar el coronavirus "con las medidas que tenemos y la vacunación", apelando a la "responsabilidad individual" para que no se repitan las imágenes del sábado noche.

Que la gran arma para luchar contra la pandemia es la vacuna ya lo sabemos, pero Simón ha adelantado que "es posible que en pocas semanas podamos plantear la vacunación de los menores de 16. "Las medidas sanitarias que se proponen son más que suficientes", ha sentenciado sobre la posibilidad de alargar el estado de alarma.