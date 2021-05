Iglesias se apoya en Colau de cara al 4-M: “Es terrible lo que tenéis que aguantar en Madrid”

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha participado este sábado en un mitin en Alcorcón (Madrid) de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo en el que ha contado con el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha lamentado: “Es terrible lo que tenéis que aguantar en Madrid”.

Colau ha lanzado a los madrileños dos mensajes principales: “No están solos” y que “Vuestra lucha es nuestra lucha”. “Es terrible lo que tenéis que aguantar en Madrid”, ha añadido Colau, quien ha acusado a PP y Vox de estar diciendo “auténticas barbaridades cada día”, con “mentiras e insultos” que han dado lugar a amenazas “a las que no hay que acostumbrarse, porque no es normal y no se puede permitir”.



Frente al programa de Unidas Podemos, ha dicho que Ayuso está proponiendo “la nada o, aun peor, el sálvese quien pueda”, algo que “no se puede permitir” porque Madrid “no quiere la ley de selva, sino una democracia robusta con instituciones que cuidan y que no dejan a nadie atrás”.

Por su parte, el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de “haber renunciado formalmente a la democracia” tras las declaraciones del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, de que los populares “serán fascistas, pero saben gobernar”.



Iglesias ha hecho alusión a las declaraciones que hizo el viernes Almeida en un mitin en Alcalá de Henares, en las que, según ha asegurado este sábado el portavoz nacional del PP, usó la "ironía" y el "sentido del humor" al decir sobre su formación: "Seremos fascistas pero sabemos gobernar".



Sin embargo, Iglesias ha dicho que Almeida “no es idiota” y con esas declaraciones demuestra que “para el PP esto ya no va de democracia, va de poder”, y por eso “tienen la indecencia de decir que libertad es tomarte unas cañas y no encontrarte a tu ex”.



“Eso es lo que diría un defensor de la dictadura, porque con Franco también te podías tomar unas cañas”, ha añadido en un acto electoral en el teatro Buero Vallejo de Alcorcón, con un aforo lleno de 450 personas y más de un centenar de oyentes que no ha podido pasar al interior del recinto, y donde Iglesias ha estado acompañado, entre otros, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el diputado Rafael Mayoral.



Iglesias ha comentado que lleva un año “intentando hacer entender al PSOE” que a la derecha y a la extrema derecha “no les vale la democracia” cuando “ven que pueden perder siguiendo esas reglas democráticas”. “Como Trump o Bolsonaro, ya renuncian a la democracia como mínimo común denominador”, ha aseverado.



También les ha acusado de responder a una estrategia que inició el expresidente José María Aznar de llamar a “ilegalizar partidos” y “poner en cuestión la democracia”, optando por el “fascismo” frente a los partidos que “sí respetan las reglas del juego”.



Igualmente, ha considerado que es “tremendo, indecente e indignante” que el PP “se atreva” a presentarse a unas elecciones “ante la evidencia de que son un circuito que roba”, mientras “se burlan de la manera más hostil e indecente” de quienes “no han tenido privilegios”.