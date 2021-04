Illa cree que en Madrid se está produciendo "un combate entre democracia y fascismo"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este sábado que en Madrid se está visualizando, con motivo de sus elecciones, que "hay un combate entre democracia y fascismo", y ha advertido de que "no es tolerable que no se condenen" las amenazas y los actos de violencia.



En unas declaraciones realizadas en Lleida después de reunirse con profesionales del sector sanitario, Salvador Illa ha indicado que en las elecciones de Madrid se puede ver que "hay un debate entre democracia o fascismo", y que esto tiene su reflejo en los actos electorales.



"No es tolerable -ha remarcado Illa- que no se condenen explícitamente, enérgicamente, las amenazas de muerte", tanto al ministro del Interior, como a la directora general de la Guardia Civil "y a un candidato, Pablo Iglesias, de una formación política que concurre a las elecciones".



El líder del PSC ha querido dejar claro que en "este combate entre democracia y fascismo, tenemos que estar al lado de la democracia".