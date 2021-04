Montero sobre el "postureo" de Ayuso con la vacuna rusa: "Imaginen que esto lo hace Cataluña"

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que la Comunidad de Madrid haya estado sondeando la posibilidad se comprar por su cuenta la vacuna rusa contra la Covid-19. La ministra no lo ha considerado "adecuado ni oportuno" y ha señalado que se trata de "postureo" para que "parezca que el Gobierno de España no hace su papel".

En entrevista a RNE, Montero ha destacado que se trata de "una gestión imposible para una Comunidad" y más, recuerda, "sin que la vacuna esté autorizada por la Agencia Europea del Medicamento". "No se puede poner en marcha un medicamento no autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Me parece una actitud inoportuna, en la línea de Ayuso de solo confrontar con el Gobierno de España", remarca.

"Imaginen que esto lo hubiera hecho la Generalitat de Cataluña. El PP se hubiera llevado las manos a la cabeza. Es más una pose de Ayuso en campaña electoral. Están haciendo postureo de hablar con unos y otros para que parezca que el Gobierno de España no hace su papel y, peor, la propia Agencia Europea del Medicamento", señala.

Tal y como refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, el Ejecutivo espera dar por terminado el estado de alarma el próximo 9 de mayo, auqnue remarca que eso está "supeditado a la salud de los ciudadanos" y "si no hay picos de la pandemia".

En ese caso, la ministra portavoz confirma que se acabarían las medidas generales, "como el toque de queda", y que el cierreperimetral "podría desaparecer" pero subraya que "cada territorio tendrá competencias para seguir aplicando sus restricciones".

"La previsión del Gobierno es que no haya que limitar derechos fundamentales, al menos no en la medida en que se hace ahora. Habrá un movimiento más normalizado", resume.

Ley contra el fraude fiscal

La también ministra de Hacienda ha expresado este miércoles su confianza en que la ley contra el fraude fiscal quede definitivamente aprobada en el primer semestre de este año. Montero ha afirmado que no espera muchos cambios en la tramitación parlamentaria de esta ley y que las enmiendas presentadas, en general, son "bastante razonables".

"Creo que la ley contra el fraude fiscal es una ley con mucho consenso y no creo que tenga muchas pegas", ha asegurado.

La ministra también espera que en la Campaña de la Renta de 2020, que arranca este mismo miércoles, no aumente el fraude fiscal. "Este año deberíamos ser capaces de llevar a la conciencia de los ciudadanos la necesidad de pagar impuestos en función de la capacidad que tenga cada uno porque esto es lo que financia los ERTE, todo el refuerzo de la Sanidad Pública, la seguridad en las escuelas. Probablemente este año es la mejor expresión de para qué se pagan impuestos y de qué manera revierte en el conjunto de la población, tenga cada uno lo que tenga", ha subrayado.

Montero ha indicado que cada Campaña de la Renta "tiene su afán y sus peculiaridades" y ha afirmado que en la de 2020 se ha puesto el foco en aquellos contribuyentes que tienen más dudas y dificultades, como los trabajadores que han recibido prestaciones por estar en un ERTE y que, por tanto, tienen dos pagadores: su empresa y el SEPE.

En este sentido, ha recordado que en algún momento puntual del año pasado hasta 5 millones de personas llegaron a estar en un ERTE, por lo que, al tener dos pagadores, tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta, aunque ésta no les salga necesariamente a pagar. Lo mismo sucede con los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En todo caso, la ministra de Hacienda ha recordado que, en el caso de que la declaración resulte a ingresar, se permitirá a los trabajadores que hayan estado en un ERTE en 2020 fraccionar el pago del IRPF en seis plazos, sin intereses, "para que no suponga un quebranto para su economía familiar".

Para ello, Hacienda ha publicado este mismo miércoles una Orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se habilita este fraccionamiento extraordinario. Montero ha asegurado a los trabajadores que estuvieron en un ERTE que no pagarán más impuestos de lo que les corresponde, de forma que tributarán de manera proporcional a lo recibido.