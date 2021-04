Castilla y León suspende la vacunación con AstraZeneca a la espera del informe de la EMA

La Junta de Castilla y León suspende de forma cautelar la vacunación con AstraZeneca a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre si los trombos que han sufrido algunos vacunados están relacionados con este compuesto.

Según informa la Consejería de Sanidad, esta medida se ha tomado en aplicación del principio de precaución que ha de regir la gestión de alarmas y riesgos en cualquier medicamento. Con esta decisión, Castilla y León deja a miles de personas menores de 65 años citados para vacunarse sin dosis. Todas las convocatorias públicas abiertas en numerosas localidades de la comunidad se han cancelado.

Este martes, el responsable de la estrategia de vacunas de la EMA, Marco Cavaleri, confirmó el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y varios casos de trombosis en la Unión Europea. "Los casos son extremadamente raros y la relación riesgo-beneficio siempre está a favor de las vacunas. Pero ahora es cada vez más difícil decir que no existe una relación de causa y efecto entre la vacunación con AstraZeneca y casos muy raros de coágulos sanguíneos inusuales asociados con números bajos de plaquetas", dijo en una entrevista al periódico italiano Il Messagero.

"En mi opinión, ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna. Sin embargo, todavía no sabemos qué causa esta reacción. Estas trombosis cerebrales con carencia de plaquetas parecen ser el evento principal a investigar. En resumen: en las próximas horas diremos que la conexión existe, pero aún tenemos que entender cómo ocurre", aseguró Cavaleri.

Tras estas declaraciones, la EMA salió al paso explicando que "todavía no ha llegado a una conclusión" y que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia tiene programadas reuniones hasta el próximo viernes para concluir su investigación sobre estos casos de tromboembolismos, y "tan pronto como finalice su evaluación" de todos los informes disponibles, "se comunicarán" las conclusiones en una rueda de prensa.

Vacunaciones masivas

La medida cautelar se adopta a la espera de conocer el informe de seguridad que se prevé que elaboré el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento y de las decisiones que, en relación con este tema, puedan adoptarse próximamente por órganos ejecutivos de la Unión Europea y del Sistema Nacional de Salud.

Esta circunstancia afecta a las vacunaciones masivas con AstraZeneca que desde hace días se están realizando en Castilla y León en personas menores de 65 años, siguiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la Covid-19.

Para mayores de 65

Esta decisión de la Junta de Castilla y León llega horas después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simon, considerara este martes que cada vez hay una evidencia "más sólida" de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en los mayores de 65 años, con lo que ve probable que "en muy breve" tiempo España apruebe su administración para este grupo.



La semana pasada, la Comisión de Salud Pública dio luz verde a la quinta actualización de la estrategia de vacunación contra la Covid en España, que incluyó la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años.



Los ensayos clínicos del fármaco no incluyeron a personas de más de 65 años, con lo que, ha recordado Simón, no se sabía si iba a ser eficaz en ellos o no, pero ahora hay más información al respecto, después de que varios países hayan vacunado con el suero a todos los grupos de edad, y todo indica que la eficacia es similar a la de la población que participó en los ensayos.