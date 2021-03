El 68% de los españoles apoya el cierre de las comunidades autónomas durante la Semana Santa

El 68% de los españoles está de acuerdo con el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas durante las vacaciones de Semana Santa con el objetivo de controlar la propagación de la Covid-19. Así se desprende del sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La decisión, que será consensuada este miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) a propuesta del Ministerio de Sanidad, no ha estado exenta de polémica. Aunque en estos momentos parece que todas las comunidades van a dar su brazo a torcer, algunas regiones se han mostrado en contra del cierre perimetral durante los últimos días.

Autonomías socialistas (Canarias) y populares (Madrid) eran reticentes a limitar la movilidad alegando el empuje para su economía que supone el turismo típico de Semana Santa. La vertiente económica, junto a la bajada de la incidencia acumulada tras superar la tercera ola, sustentaban la petición de algunos líderes para relajar las restricciones.

Aun así, conceder medidas excepcionales para las islas y aceptar algunas de las propuestas planteadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha posibilitado que las aguas se calmen y este miércoles esté previsto el visto bueno de todas las partes.

Y es que, la unanimidad que espera encontrar la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la sesión del Consejo Interterritorial es la que se respira también entre la ciudadanía. Basándose en la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, limitar la movilidad está aceptado por los españoles de todo signo político.

Gráfico elaborado con los datos de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Ana Blanco.

Con un porcentaje de aprobación por encima del 50% en todos los casos, los que ven más positiva la medida son los votantes de los dos partidos que conforman el Gobierno de España. El 86,4% de los simpatizantes socialistas y el 79,2% de los afines a Unidas Podemos creen que se deben cerrar las fronteras entre autonomías.

El porcentaje, aunque más bajo, también es alto en lo que respecta a los fieles de Inés Arrimadas (64,4%), Pablo Casado (61,7%), o los de Santiago Abascal (54,6%).

Apenas un 28,7% opina que está mal limitar la movilidad entre regiones para evitar contagios en estas fechas. Es la derecha sociológica la que está menos a favor de esta medida. El 43,1% de los votantes de Vox y el 35,2% de los del PP creen que no se deben cerrar las fronteras con motivo de las fiestas.

Las medidas

Con todo ello, la decisión final la tendrán este miércoles las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. El proyecto que se ha puesto sobre la mesa es el de limitar la movilidad no sólo en Semana Santa. Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, la restricción será aplicable al puente del San José (los días 17 al 21 de marzo) en aquellos territorios en los que sea festivo.

El nuevo documento abre la posibilidad de ampliar el toque de queda hasta las 23:00 horas (frente a las 22:00 horas que había propuesto Sanidad) e incluye la prohibición -no recomendación como la semana pasada-, de reuniones en casa de no convivientes.

Este último apartado, solicitado por Díaz Ayuso, es un gesto que simboliza la intención de Carolina Darias para que todas las regiones acepten por unanimidad el paquete de medidas.

Frente a la redacción del texto propuesto por Sanidad el pasado jueves, el documento que debatirán las autonomías abre la posibilidad a que haya reuniones de hasta 6 personas en espacios públicos abiertos, aunque mantiene los grupos de 4 en espacios cerrados.

En lo que respecta a la movilidad entre regiones, Sanidad cumple con la petición de las islas y no aplica en ellas el cierre perimetral. Para el resto, impone la obligatoriedad de cerrar las fronteras y no permitir viajes no esenciales

Ficha técnica

Se han realizado 2.938 encuestas CAWI entre el 4 y el 6 de marzo de 2021 a través de la plataforma Gandia Integra de TESI. Las respuestas se ponderan por interacción de sexo, edad, provincia, hábitat rural / urbano, y nivel de estudios respecto de censos INE. Para voto, se realiza una postponderación por recuerdo en las elecciones del 10-N. El estadístico de convergencia es del 97% para el total nacional (margen de error es -3%). Al no ser muestreo probabilístico, no proceden niveles de confianza. Las tablas cruzadas se realizan con software Barbwin de TESI. SocioMétrica es miembro de Insight Analytics.