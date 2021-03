Carolina Darias "luchará" para que Madrid se sume a cerrar en Semana Santa para controlar la Covid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que va "a luchar" para que la Comunidad de Madrid se sume al consenso de limitar la movilidad en Semana Santa para controlar la pandemia de la Covid. Ha advertido de que los acuerdos que salgan del Consejo Interterritorial de Salud con las CCAA son "de obligado cumplimiento".



Darias ha señalado que "es una obligación buscar el mínimo común" de entendimiento en el Consejo Interterritorial del miércoles, del que deberían salir dos o tres medidas "contundentes" para evitar la propagación del virus en las vacaciones de Semana Santa.



"La ciudadanía está esperando una respuesta común y espero y deseo que adoptemos, no muchas, pero sí dos o tres medidas que sean contundentes e iguales en todo el territorio. Sería fundamental", ha indicado tras avisar de que lo que se acuerde como actuaciones coordinada "es de obligado cumplimiento" y está dentro del marco del decreto del estado de alarma, según ha eplicado en una entrevista en la Cadena SER.



Darias ha reiterado en varias ocasiones que desea que haya un consenso respecto a perimetrar las comunidades autónomas en Semana Santa y ha recordado a la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lo que es un "argumento incontestable" es que la propagación del virus se produce por la movilidad y el contacto social.



Darias, que ha apostado por focalizar la meta en los 50 contagios por cada 100.000 habitantes para luego bajar a 25, ha afirmado que la desescalada debe ser "muy gradual" y ha pedido evitar "la tentación" de pensar que ya estamos mejor y bajar la guardia.

"Paternalismo"

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha sostenido este lunes que le "repugna" el "paternalismo" bajo el que se quiere cerrar perimetralmente las autonomías diciendo que es "por tu bien" sin explicar el porqué.

"Ese paternalismo de es por tu bien, a mí me repugna porque es falso. Es falta de previsión política y de estudio de medios", ha trasladado en el Foro Liderazgo femenino: retos en un nuevo contexto, organizado por Thinking Heads.

Para Ayuso, si los ciudadanos cumplen las normas, no hay por qué cerrar las cosas. A su parecer, "no tienen que pagar justos por pecadores" y no es necesario si se cuenta con un aeropuerto controlado, con una población testada y si en las empresas, restauración, bares y museos "se cumplen las normas".

"Unos delegan en otros que les arreglen la vida y al final tienen que ser cuatro desde arriba, no me gusta coger el concepto de empoderamiento, pero así es, y deciden con un mes de antelación que hay que cerrar todo", ha dicho, al tiempo que se ha cuestionado por qué es con un mes si no se sabe hasta quince días cómo evoluciona la pandemia.

Así, ha preguntado quién dice que "los cierres por cierres son mejores" y ha puesto el foco en las pandemias psicológicas, económicas y sociales que está provocando el virus.