Sanidad anuncia que España recibirá el próximo mes de abril 4,8 millones de vacunas de Pfizer

España recibirá el próximo mes de abril 4,8 millones de vacunas de Pfizer, según ha informado este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha mostrado su convencimiento de que para el verano esté vacunada el 70% de la población española y ha subordinado el logro a que "las vacunas lleguen".

Después de ciertos problemas y atrasos con la llegada de las dosis acordadas con las diferentes distribuidoras, la previsión para los próximos meses es halagüeña. "Va a haber un incremento muy importante en la llegada de vacunas", ha asegurado la titular de Sanidad en una entrevista en La Ser, en la que ha precisado que el próximo mes las diferentes comunidades recibirán 1.200 millones de dosis solo de Pfizer cada semana.

El incremento en las llegadas permitirá aumentar también el ritmo de inmunización. "Mantenemos el objetivo", ha constatado Darias, que ha recordado también que a las dosis de Pfizer se unirán las Moderna, AstraZeneca y Janssen, cuya aprobación está prevista en los próximos días en Europa.

El anuncio de la ministra llega en concordancia con el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que precisamente este lunes ha avanzado que los Estados Miembros recibirán 100 millones de dosis a partir de abril, más del triple de las recibidas en febrero o el doble de las que se esperan en marzo.

"A partir de abril el volumen [de dosis] podría duplicarse, según los planes de las farmacéuticas", ha asegurado Von der Leyen en una entrevista con el diario austríaco Der Standard en la que también ha pedido cautela y ha mostrado su preocupación por las nuevas cepas del virus que están apareciendo.

"Por ahora las vacunas están protegiendo bien. Pero sabemos que en cualquier momento, en algún lugar, podría darse una mutación que sea resistente a las vacunas que tenemos ahora", ha puntualizado.

Aviso a Madrid

Darias también se ha pronunciado sobre el plan de Semana Santa, aprobado la pasada semana en la Comisión de Salud Pública y a la espera de ser ratificado este miércoles en el Consejo Interterritorial, órgano de coordinación entre el Ministerio y los consejeros autonómicos.

La propuesta, que incluye el cierre perimetral de las comunidades autónomas, un toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y la prohibición de reuniones en espacios públicos o privados de más de cuatro personas, cuenta con la firme oposicion de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuya comunidad tiene uno de los peores datos de transmisión del coronavirus.

Al respecto, la ministra ha asegurado que "hay más consenso del que parece". "Hay más consenso que ruido, hay un conciencia colectiva y el objetivo es salvar vidas, no semanas, llegar el verano en las mejores condiciones y esperar que la vacunas hagan su efecto", ha asegurado.

Darias ha dicho que su obligación es trabajar para que "Madrid se sume al consenso" pero ha advertido al mismo tiempo de que "lo que se acuerde es de obligado cumplimiento".

"Queda lo peor, lo más difícil, porque puede dar la sensación de que está conseguido y no es así. Hasta que no estemos por debajo de 50 [casos por cada 100.000 habitantes] no estaremos tranquilos y cuando lo logremos pediré bajar a 25", ha dicho, apostando por una "desescalada muy gradual".