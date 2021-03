El PP negocia con Vox el pin parental en Murcia y Cs dice que ese acuerdo rompería el Gobierno

El denominado pin parental, que otorga a los padres capacidad de veto sobre algunos contenidos educativos, está provocando discrepancias entre PP y Ciudadanos en aquellas autonomías donde ambos comparten gobierno.

El último enfrentamiento a la vista está en la comunidad que dirige el popular Fernando López Miras. Allí Vox ha anunciado un preacuerdo presupuestario con el PP que incluiría el pin parental, que Ciudadanos se niega a aceptar y que considera incompatible con su presencia en el Gobierno.

La pugna por cuánta libertad deben tener los padres para elegir la educación de sus hijos se ha instalado de lleno en el seno del Gobierno murciano. Fuentes del equipo de López Miras intentan calmar las aguas asegurando que, "de momento", no hay ningún documento firmado con Vox, pero reconocen que se está negociando su apoyo a los Presupuestos, "como con el resto de formaciones".

Ciudadanos

El partido de Santiago Abascal ha subido la apuesta para dar su apoyo a las cuentas y exige, a cambio de su voto afirmativo, que los centros educativos tengan que informar obligatoriamente cuando impartan alguna clase sobre identidad de género o feminismo, una condición sine qua non con la que no está dispuesta a comulgar el partido de Inés Arrimadas.

El portavoz de la formación naranja en el Parlamento murciano, Juan José Molina, aseguró este martes que su partido no aceptará "cosas que la ley no permite". En Ciudadanos no quieren saber nada del pin parental propuesto por Vox, y mucho menos como contrapartida a la aprobación de los Presupuestos.

Fuentes autorizadas del partido naranja reiteran a este periódico que ni siquiera negociarán ese supuesto: “No está ni estará sobre la mesa”. Los liberales contemplan la iniciativa de Vox como un gesto “de cara a la galería”: “Lo hacen para tener espacio en las televisiones”.

El núcleo duro de Arrimadas percibe el gesto de Vox como “una manera de tirar de la cuerda”: “No quieren que parezca que aprueban los Presupuestos sin lograr nada a cambio”. Ya lo intentaron hace meses, pero Ciudadanos se opuso. Esta vez, auguran que el desenlace será el mismo.

De manera coordinada, Juan Marín -vicepresidente andaluz-, Isabel Franco -Murcia- e Ignacio Aguado -Madrid- han dicho en público que no negociarán el pin parental y acusan a Vox de “crear un problema de la nada”: “En esas tres comunidades no hay un problema de adoctrinamiento en las aulas. Buscan generar un debate artificial”.

Andalucía

Tras un año devastador para la economía por la pandemia, las autonomías que todavía no han aprobado las cuentas para 2021 se apresuran en cerrar los flecos de un acuerdo que, en muchos casos, necesita el visto bueno de Vox.

La cosecha electoral en Cataluña -Vox dobló en votos a PP y Cs juntos- y el veto que levantó al partido de Pablo Casado ha provocado que Santiago Abascal apriete las tuercas a los conservadores.

Andalucía ha sido la única que ha conseguido dar luz verde a los Presupuestos, los terceros que sacó adelante Juanma Moreno con Ciudadanos en esta legislatura, sin incluir la cláusula del pin parental.

Madrid

Isabel Díaz Ayuso continúa gobernando con los Presupuestos que aprobó su antecesor, Ángel Garrido, en 2019. El Ejecutivo madrileño está en plenas negociaciones presupuestarias con Vox y su portavoz regional, Rocío Monasterio, sigue manteniendo la obligatoriedad de incluir el pin parental para dar su apoyo.

Este 8-M, cuando Ayuso prohibió que la ministra de Igualdad ofreciera una charla LGTBI en un colegio público de Madrid, la portavoz madrileña de Vox aplaudió la decisión y arrimó el ascua a su sardina: "A la ministra Celaá le molesta el pin parental que se ha aplicado a la ministra Montero. Ahora hay que consolidarlo por escrito a los padres para que, en el futuro, ningún niño pueda ser adoctrinado".