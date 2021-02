El PP pide que comparezca la presidenta del Consejo de Estado para explicar el informe oculto de Sánchez

El Partido Popular quiere saber qué información contiene el famoso informe que redactó el Consejo de Estado sobre el real decreto de fondos europeos que el Gobierno se resiste a enseñar públicamente.

El presidente del partido, Pablo Casado, ha reconocido este jueves desde Cataluña que su partido va a solicitar la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la presidenta del órgano consultivo, María Teresa Fernández de la Vega, para que dé las explicaciones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se resiste a dar.

En paralelo, los conservadores van a registrar en el ministerio de Hacienda una solicitud para que presente el informe que han redactado los interventores del Estado sobre el famoso decreto sobre el que el PP ha puesto el foco de la duda.

El escándalo saltó en la primera sesión de control de 2021, cuando Pablo Casado echó en cara al presidente del Gobierno que haya entregado al Congreso de los Diputados el expediente del real decreto sin el famoso documento redactado por el Consejo de Estado.

El jefe del Ejecutivo esquivó la pregunta, pero los conservadores redoblaron la presión sobre el resto de los miembros del Gobierno. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también se resistió a responder sobre si el informe está en su despacho. Después le tocó al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que se limitó a decir que el PP "hace el ridículo" pidiendo el informe.

Recomendaciones

El Gobierno, que no ha mostrado públicamente el documento, se limita a decir que se atendió a las recomendaciones que se redactaron en el órgano consultivo y que no es obligatorio incluirlo porque es un informe no vinculante. El PP, en cambio, argumenta que el Gobierno está obligado a enviar toda la información al Congreso, "porque está sometida a él".

Los conservadores tiran del reglamento del Congreso y recuerdan al Ejecutivo que los proyectos de ley que el Gobierno remite al Congreso debe ir "acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos". Entre los antecedentes, "si el Gobierno ha solicitado informe al Consejo de Estado porque así lo consideró, debe incorporarlo al expediente".