Moncloa dice que "atendió las recomendaciones" del informe del Consejo de Estado que elude publicar

En el Palacio de la Moncloa se respira tranquilidad ante la ofensiva política lanzada este miércoles por el primer partido de la oposición. En la primera sesión de control al Gobierno de 2021, Pablo Casado acusaba a Pedro Sánchez de "ocultar" el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Una inédita ayuda de la Unión Europea (UE) de 140.000 millones de euros que el Congreso convalidaba la semana pasada, gracias a la sorprendente abstención de Vox.

Fuentes del Gobierno aseguran que no se ocultó nada y que incluso se "atendió a las recomendaciones" del informe, que en cualquier caso no era, explican, "preceptivo". Tampoco vinculante y ni siquiera tenía que ser incluido en expediente alguno, ya que se trata de un Real Decreto Ley y no de una Ley como tal. El PP, en cambio, sostiene que si el Gobierno solicitó ese informe es porque lo consideraba necesario y por eso, a juicio de los de Casado, se debería haber incorporado junto al decreto como "antecedente necesario".

Desde Moncloa se considera que el primer partido de la oposición exagera y sobreactúa ante un asunto que a su juicio no tiene recorrido político. Es el "típico informe del Consejo de Estado", afirman, en referencia al texto de unos 100 folios elaborado por la institución que preside una antigua dirigente socialista, la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Casado, este miércoles en el Congreso. EFE

Del Consejo de Estado también forma parte su sucesora en ese puesto cuando el PP llegó al poder en 2011, Soraya Sáenz de Santamaría, nombrada en 2018 por el primer Gobierno Sánchez.

Desde el Ejecutivo se traslada que se hizo caso a todas las "observaciones importantes" que contenía el informe, y que incluso también a otras que no revestían tanta importancia. Todo ello acerca de la manera de gestionar la ayuda europea, aprobada el pasado mes de julio por los jefes de Estado y de gobierno de los 27.

PP y Cs denuncian "ocultación"

Una versión radicalmente distinta a la sostenida por los populares en la sesión plenaria de este miércoles, en la que Casado llegó a dirigirse al presidente del Gobierno preguntándole retóricamente "¿qué quiere ocultar?" y pidiéndole que "deje de prender fuego a todo".

Los populares aseguran que el texto es "demoledor" con los planes de Sánchez para repartir los fondos comunitarios, una opinión compartida por Ciudadanos, que presentaba una solicitud formal al ministerio de la Presidencia, del que es responsable la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que se haga público el polémico informe. Vox se sumaba también posteriormente a esa petición.

El portavoz adjunto del partido naranja, Edmundo Bal, acusó al Ejecutivo de tener "oculto" y "guardado en un cajón el informe" que la Cámara Baja, a su juicio, tiene "derecho" a conocer.