Un estudio revela que España no terminará de estar vacunada al actual ritmo hasta junio de 2023

Un físico español y una médica polaca están liderando la calculadora digital que da el turno de vacunación a los ciudadanos de medio mundo. El proyecto ha llegado a España hace apenas una semana y revela que, al actual ritmo, tardaremos dos años y medio en inmunizar contra la Covid-19 a toda la población.

Las cuentas realizadas para EL ESPAÑOL por el físico formado en la Universidad de Cantabria, Álvaro Díez Gepe, descuadran sobremanera con las que hacen las autoridades sanitarias, que afirman que en verano ya se habrá cubierto el 70% del total de vacunaciones.

De hecho, a juicio de Díez, ese 70% de la población que se precisa vacunar para tener inmunidad de rebaño se alcanzaría en "dos años".

Bien es cierto que la cabeza pensante de esta aplicación hace sus cálculos con el actual ritmo de vacunación y con la disponibilidad de dos tipos de preparados contra la Covid-19 y no de siete; como se aspira a tener cuando acabe el año. Por eso, espera que estos tiempos mejoren y pueda reducir sus cuentas.

En estos momentos, Sanidad está inyectando una media de medio millón de vacunas a la semana, por lo que los periodos que estima Díez no son tan alocados. Más aun teniendo en cuenta que, en base a las proyecciones de la farmacéutica Pfizer para las próximas semanas, se prevé una falta de stock y una reducción de las dosis inoculadas.

Todos los cálculos que hace este físico se apoyan en datos oficiales. Es decir, él y su compañera han tomado estudios y cifras de vacunación facilitados por el Gobierno de España para establecer turnos y marcar la prioridad de cada curioso que consulte su APP.

"Para hablar de la inmunidad tras pasar la enfermedad hemos tenido en cuenta el último estudio de Nature y vamos actualizando la calculadora con las últimas actualizaciones de los protocolos de vacunación del Ministerio de Sanidad", apunta.

El experto asegura que no se guarda información de los participantes, por lo que no se utilizarán sus datos "para ningún otro fin". Así las cosas, la calculadora no solo funciona en España.

El proyecto, de hecho, se inició fuera de nuestras fronteras y ahora se ha implantado en otros países como Reino Unido, Francia y México. Esperan exportarlo a Argentina, entre otros.

Asturias, la más vacunada

Para saber cuál será el turno de cada español, la calculadora de Díez toma parámetros como tu edad, tu estado de salud, tu comunidad autónoma, si trabajas en un lugar cerrado, si estás embarazada…

Omnicalculator, que es la plataforma en la que se encuentra esta calculadora del turno de vacunación, tiene en cuenta los criterios de riesgo y los 18 grupos en los que se divide la población española.

Uno de los aspectos más importantes y que más variará el número que fija es la comunidad autónoma. Lo argumenta el propio físico con los últimos datos recopilados. Y es que, además de tener en cuenta el porcentaje de dosis inoculadas que envía el Ministerio de Sanidad diariamente, esta plataforma calcula el porcentaje de dosis recibidas sobre el total de la población.

Así, solo está vacunada el 2,17% del total. "Las comunidades autónomas en las que más cantidad de su población está vacunada son Asturias, con un 3,54%; y Cantabria, con un 3,34%", cifra.

De otro lado, los ciudadanos que más tiempo van a tener que esperar son los vecinos de Baleares (1,30% de su población está vacunada), Ceuta (1,32%), País Vasco (1,53%) y Melilla (1,53%).