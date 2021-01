El PP apremia al Gobierno a adelantar el toque de queda: "Puede hacerlo sin tener que ir al Congreso"

El Partido Popular está convencido de que el Gobierno evita modificar el decreto de alarma por pura estrategia electoral. El equipo de Pedro Sánchez se ha escudado en que es necesario un cambio legislativo en el Congreso de los Diputados para evitar adelantar el toque de queda, una afirmación con la que discrepan en Génova.

Fuentes de la dirección nacional del PP apremian al Ejecutivo a que efectúen los cambios que necesitan las autonomías para poder extender sus medidas: "Pueden hacerlo sin tener que ir al Congreso", aseguran. ¿Cómo?

"El propio decreto del Gobierno indica que las modificaciones en las medidas concretas del uso del estado de alarma no requieren votación ni tramitación parlamentaria", añaden. A su juicio, ampliar la horquilla del toque de queda para que aquellas autonomías que lo necesiten ordenen a sus ciudadanos estar en sus casas desde las 20.00 horas se podría hacer a través de un real decreto dictado en consejo de ministros. "Y que después el Gobierno dé cuenta de estos cambios en el Congreso", añaden.

Para el equipo de Pablo Casado, el debate no es si hay mayoría parlamentaria para apoyar un cambio en el real decreto actual, sino que el Gobierno no tome el control sanitario en plena tercera ola. "Si no quiere cambiar el decreto porque ni siquiera tiene el consenso dentro de su Gobierno, podría recuperar las competencias que delegó en las comunidades autónomas en vez de usarlas como escudos desde el búnker escondido", critican desde Génova.

Las CCAA

Las autonomías se muestran completamente atadas de pies y manos ante el avance imparable del virus, que vuelve a batir récords de contagios. Tras el portazo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adelantar el toque de queda, los presidentes regionales han tenido que apelar a la conciencia individual para contener la expansión de la Covid.

En Andalucía, su consejero de Sanidad pidió un confinamiento "voluntario" a los ciudadanos: "Yo me quedo en casa desde las 20.00 horas", animó desde la tribuna del Parlamento andaluz el consejero Jesús Aguirre.

Castilla y León es la única autonomía que decidió aplicar por decreto el confinamiento a las ocho, aunque el Gobierno lo recurrió y está a la espera de resolución. Mientras llega la decisión judicial, el Gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco ha solicitado también a sus vecinos que se autoconfinen, que nadie ande por la calle a partir de las ocho de la tarde.

En Castilla-La Mancha directamente se ha solicitado a los ciudadanos que eviten "cualquier actividad no esencial", sea la hora que sea. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al Ejecutivo que rectifique y amplíe el toque de queda ante el aumento de la presión asistencial de los hospitales. "¿Qué más tiene que pasar para decirles a los ciudadanos que después de trabajar hay que irse a casa?", se preguntó.

Madrid, una autonomía que en un principio rechazó adelantar el toque de queda a las ocho, también se suma a las críticas del resto de regiones. "Hace falta un Gobierno de España que deje de preocuparse por las elecciones catalanas y haga frente al coronavirus", aseguró el consejero Enrique Ruiz-Escudero. A partir del lunes, la región amplía el toque de queda a las 22.00 horas, la hora de cierre de la hostelería a las 21.00 horas y reduce el número de personas permitidas de seis a cuatro.