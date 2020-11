El PP acusa al Gobierno de no tener "límites morales" por decir que Bildu es más responsable

El acuerdo para los Presupuestos con Bildu sigue tensando las relaciones entre Gobierno y oposición. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, arremetía este domingo en Twitter contra José Luis Ábalos después de que el ministro de Transportes, en una entrevista en El País, afirmase que Bildu ha sido más "responsable" que los de Pablo Casado en relación a las Cuentas Públicas.

Gamarra asegura que "la deriva del PSOE en manos de Sánchez no tiene límites morales" y que "no hay decencia ya con tal de estar en el poder". A su juicio, lo que hace el número tres de los socialistas con estas declaraciones es "poner por delante a quienes no condenan el terrorismo, con más de 850 personas asesinadas en nuestro país, que a un partido que ha luchado contra él".

Enseguida el propio Casado se sumaba a las críticas a Ábalos con otro tuit en el que hacía referencia a la entrevista y sacaba a colación a los dirigentes políticos de distintas ideologías asesinados por la banda terrorista. "40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y al democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos" concluía el presidente de los populares.

40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos#BastaYa pic.twitter.com/jIj5ajww2K — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 15, 2020

En la entrevista, Ábalos niega que el acuerdo "de Estado" con los de Arnaldo Otegi, como lo llegó a calificar Pablo Iglesias, suponga problema alguno en el Gobierno o en el PSOE. En la última semana, los barones socialistas más significados lo criticaron. "No tiene un pase" llegó a decir el pasado viernes el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García Page.

Este mismo sábado, en una entrevista en La Sexta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pedía veladamente al vicepresidente segundo que no "alardee" de esas negociaciones para no provocar "dolor" en las víctimas del terrorismo.