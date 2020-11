Robles sugiere a Iglesias que no "alardee" del pacto con Bildu por "empatía" con las víctimas

Margarita Robles sugiere a Pablo Iglesias que actúe con mayor "prudencia" y "empatía" en sus declaraciones sobre los acuerdos con Bildu. En una entrevista este sábado en La Sexta Noche, la ministra de Defensa se refería veladamente al vicepresidente segundo del Gobierno para pedirle expresamente que no alardee de los acuerdos con los de Arnaldo Otegi por el "dolor" que determinadas palabras pueden provocar en las víctimas del terrorismo.

"Seamos prudentes, no alardeemos políticamente de cosas que no son necesarias, lo importante es que salgan adelante estos Presupuestos, que son los de la recuperación" afirmaba Robles. Lo hacía tras haber emitido el programa las declaraciones concatenadas de Otegi anunciando su apoyo en una emisora y de Iglesias celebrándolo ese mismo miércoles en la puerta del Congreso, donde se hizo el encontradizo con una cámara de televisión.

Manteniendo las formas con su compañero de gabinete, Robles afirmaba no ser "quién" para decirle al líder de Podemos cómo debe manifestarse, pero insistía en que las declaraciones de los gobernantes deben estar guiadas por la "empatía" en un terreno tan sensible. "Hay mucho dolor, vamos a hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del que sufre, de no hacer más daño, eso es positivo" afirmaba, y añadía que "este país todavía tiene unas cicatrices que no han sanado del todo".

Por lo demás, la titular de Defensa apelaba a su trayectoria política, desde los tiempos en que fue número dos de Interior en los años noventa y tuvo, explicaba, que asistir a muchos funerales de asesinados por la banda terrorista. "En aquel entonces todos los demócratas decíamos que la violencia era condenable y que había que hacer diálogo político, lo dijimos en los acuerdos de Madrid de 1987, firmados con Alianza Popular (AP)" reflexionaba.

Preguntada por qué apoyo prefiere para las Cuentas Públicas, si el de Ciudadanos o el de Bildu, Robles salía por la tangente asegurando que "ojalá" los Presupuestos tuviesen el respaldo de los "350 diputados" del Congreso.