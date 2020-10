Simón sobre el cierre de Madrid: 'Un confinamiento corto no es suficiente, es mejor dar un paso grande'

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que los confinamientos cortos, de dos, tres o cuatro días como quiere hacer Madrid, pueden tener algún efecto en la transmisión del coronavirus, aunque considera que para que sean realmente efectivos deben ser más amplios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid "los días imprescindibles" de los dos próximos puentes, el de Todos los Santos, nacional, y el de La Almudena, local.

La polémica se ha generado porque el nuevo decreto del estado de alarma recoge que las medidas se tengan que aplicar durante siete días. En la tarde de este jueves se ha conocido que el Gobierno central ha dado su visto bueno a que Madrid pueda cerrar sólo durante los puentes.

"Cualquier confinamiento tiene algún efecto, pero hay algunos que tienen un impacto mayor y otros menor, depende de cómo se aplique, aunque un confinamiento muy corto no es suficiente y creo que siempre es mejor dar un paso grande que no tímidos", ha dicho Simón en rueda de prensa.

"Por confinar menos tiempo hay un beneficio menor, el riesgo es pensar que tras un confinamiento corto ya no hay riesgo, pero creo que la población es suficientemente madura para entender que esto no es así", ha apostillado Simón.

Nuevo confinamiento

Dicho esto, ha informado de que las autoridades sanitarias "no han descartado ninguna medida en ningún momento", en relación con un nuevo posible confinamiento domiciliario en toda España, si bien ha asegurado que "por ahora" en España no se necesita.

Además, Simón ha comentado que dentro de unos siete u ocho días se podrán ver los efectos que están teniendo los toques de queda en los diferentes territorios. "La epidemia ahora mismo no está muy controlada y la posibilidad de hacer parones siempre hay que considerarse en una situación como esta, si las cosas se hacen bien es posible que no sea necesario", ha zanjado.

Cierre de la cultura

Simón ha descartado por el momento el cierre de cines y teatros debido a la pandemia de coronavirus y ha alertado de que "no se puede estigmatizar a un sector que lo está haciendo muy bien".

"No se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico de transmisión concreta", ha señalado Simón en rueda de prensa para informar de la evolución de la Covid-19, en el Ministerio de Sanidad, al ser preguntado sobre esta posibilidad.

"Esto no quiere decir que algún momento no tenga que hacerse, pero ahora tal y como vamos en España quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente, y lo que hay es que aplicar las medidas que se están aplicando, bien. No hay que aplicar siempre medidas de forma reactiva a lo que hagan y digan otros países", ha concluido.

En este sentido, ha recordado cómo en España, al igual que en las escuelas, en los cines y teatros se están tomando medidas de control y prevención de riesgos "muy importantes". Además, ha apuntado que el cierre de estos centros culturales no se debe al "riesgo de contagio" asociado a ellos.

"Es por los riesgos asociados a las entradas y salidas de esos espectáculos y al postcine y posteatro. La gente, una vez que va al teatro o al cine, no se recoge directamente en casa, sino que se juntan y se van a los bares y eso interesa no favorecerlo", ha concluido.