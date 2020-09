Villarejo sobre Corinna: "Esta pava está enrollada yo no sé si es con Putin o con su segundo"

La ex pareja del emérito aparece en centenares de documentos de los archivos del excomisario.

Una de las principales bombas nucleares ocultas en el infinito archivo del excomisario José Manuel Villarejo eran los secretos de Corinna Larsen. Entre las carpetas encontradas por la Unidad de Asuntos Internos en las casas del expolicía durante sus investigaciones, aparecieron múltiples referencias a la que fuera amante y pareja del rey emérito Juan Carlos I.

Muchas de esas revelaciones surgen de conversaciones que Villarejo mantenía con sus socios y colaboradores. Una de ellas se produce el 19 de febrero del año 2017. El ya retirado policía dialogaba con Javier Iglesias Redondo, alias 'El Largo', un hombre muy cercano al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cuyo nombre surge una y otra vez en muchas de las páginas del sumario de la Operación Kitchen .

El juez Manuel García-Castellón, quien instruye la causa desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, lo liberó hace dos semanas, y tras ese levantamiento del secreto han surgido episodios realmente comprometedores, como el que se narra a continuación:

- Corinna, todo lo declarado, tengo un poder verbal para actuar porque dije dice no hace falta porque..., le siguen presionando

-¿Si?

- Esta pava esta enrollada, yo no sé si es con Putin o con su segundo, pero está enrollada con un altísimo... de tal, tiene toda la prensa de Moscú. Yo hablé con ella hace un par de meses y esta hasta la polla, le siguen amenazando, le siguen mandando tal que al hijo le mandan recados y no sé qué, que el emérito la asedia, que tal... regalos del emir de Catar...

La información que poseía el excomisario ha sido, a lo largo de los últimos años, una bomba de relojería a las altas instancias del estado. Y buena parte de las mismas están presentes en sus grabaciones.

- Está tan loco el emérito -prosigue el excomisario- que le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero como vas a justificar esto, bueno pues que la vendan y se la han vendido a un Príncipe Saudí y le están trayendo la pasta en maletines, entonces toda esa operación, como no se fían de nadie, se la han encargado a ella.

- ¿A Corinna?

- Sí.

Pago a sastres "en crudo"

El comisario llega incluso a exhibir a uno de sus colegas, en otra de las conversaciones, la existencia de una denuncia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en la que se refleja el pago "en crudo" al sastre que le hace los trajes al monarca.

Corinna Larsen y Juan Carlos I en un acto. E.E.

- ¿El sastre?

- El sastre le cobra 5.000 pavos en crudo, se lo dan siempre en crudo, el dinero en crudo.

- ¿Y quién es el sastre de éste? Porque es más malo que la hostia

- Bueno, el último no, Manolito, Manolo es un buen tipo, es mi sastre además, dice el excomisario.

- ¿Qué Manolo?

- El sastre, el de Rajoy. Es muy buen sastre, el mejor que hay.

En los diálogos que mantiene Villarejo con sus interlocutores suelen aparecer gran cantidad de personajes de las altas esferas de la política y de la sociedad española. Muchas de esas revelaciones, una vez detectadas, fueron investigadas por los encargados del caso, y comprobaron su veracidad.

"Tiene los correos de Nóos"

Una de ellas, mencionada en ese mismo diálogo con el abogado cercano a Rajoy, tenía que ver con el pago que Corinna efectuó del viaje de novios del rey Felipe VI y de la reina Letizia cuando ambos se casaron. También sobre el caso que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, yerno del monarca: el caso Nóos.

- Primero le dicen que la decore no sé qué tal, y luego le dicen, coño si me esperas en la cama estaría bien y tal para... y le dice la otra, vete a cagar y tal, bueno... Este verano Juan Carlos ha estado en el yate de los Fanjul (un magnate azucarero dominicano íntimo amigo del emérito) y ha invitado a la hija de Corinna para comprometerla, le han sacado fotos a la chica, debe tener 22 años.

El rey Juan Carlos I y el rey Felipe VI en una imagen de archivo.

Villarejo se indigna conforme avanza la conversación, detallando cómo a la que fuera pareja de Juan Carlos I le están haciendo la vida imposible.

-...Brutal, y claro, dice: coño... a mi hija, a mi espalda y tal, o sea la tía esta hasta la polla, es que es una cosa que le preocupa al 'troll' (Féliz Sanz Roldán, exdirector del CNI), las amenazas de la polla y tal. Yo lo único que he hecho ha sido todo lo contrario, o sea convencerle y tal, tiene todos los correos que yo los tengo también la copia, a Juan Carlos en 2004 sobre Nóos y las respuestas de éste, todas las sociedades de Juan Carlos y las vinculadas con Félix Sanz y todas...eh para amenazarle, todo eso.

-Qué curioso, le dice 'El Largo'.

- Del Rey Felipe.

- Vale , vale.

- Claro, paga un millón de euros cuesta el viaje de novios eh.

-Joder.

- A través de una sociedad que la maneja el CNI.

- ¿La maneja Corinna?

- No no no, Corinna utilizó parte de esos fondos para contratar vuelos privados, la polla, ta ta, pa, pa, pa, hoteles, claro, nombre la sociedad y tal, es una sociedad que tal.... Eh, comida anulada eh, tal eh... lo de Kalasov que es un ejemplo que tú sabes.

Villarejo insiste siempre en lo buena persona que es Corinna, en cómo las altas instancias del Estado la han utilizado. "Es una mujer guapísima... brutal, una mujer diez y estos dos hijos de puta (en referencia al emérito y al director del CNI) le han destrozado la vida, le han machacado, le han entrado en su casa, le han robado de todo".