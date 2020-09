Así intentó Villarejo usar a 'El Largo', abogado enlace con Rajoy, para colocar un amigo en la cúpula policial

A la luz de los acontecimientos, casi nadie cuyo nombre aparezca en alguna de las libretas de José Manuel Villarejo suele salir bien parado. Uno de ellos, con responsabilidades todavía por determinar, es el abogado Javier Iglesias Redondo, alias 'El Largo'.

El 19 de enero de 2017, el entonces comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional deja por escrito en uno de sus cuadernos un recordatorio de los múltiples encargos que le quedan por hacer:

"ILH. Vernos a las 17.30. Propone que utilice a Igles (Javier Iglesias Redondo) para mandar mensaje a Rajoy sobre Oli".

La frase está presente en el sumario de la operación Kitchen que se investiga en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional. La frase refleja el interés que el excomisario, uno de los principales imputados hasta el momento en la trama de la Operación Kitchen, tenía en que su colega y policía José Luis Olivera Serrano fuese designado como Director Adjunto Operativo del cuerpo.

El juez Manuel Garcia- Castellón es el encargado de indagar en esta operación orquestada, según los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos, dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y altos cargos de Interior como el exministro Jorge Fernández Díaz o el secretario de Estado Francisco Martínez, para espiar y robar al extesorero Luis Bárcenas.

El objetivo sería sustraerle información comprometedora sobre la financiación del partido, empleando para ello integrantes de la cúpula policial y el dinero de los fondos reservados del ministerio. Para ello los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, asesor de seguridad de Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, habrían captado al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, encargándole la tarea de ejercer como agente doble a cambio de 2.000 euros al mes durante 25 meses. Además, Villarejo le habría asegurado el ingreso al cuerpo de Policía Nacional, cosa que finalmente logró.

Anotación en la libreta de Villarejo haciendo referencia a 'El Largo'. EL ESPAÑOL

Una de las principales pruebas recabadas presentes en el sumario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala tanto a Mariano Rajoy como a este individuo. Kitchen, dicen desde la Unidad de Asuntos Internos, sería "una operación encaminada a la localización de esos documentos y archivos (entre los cuales, al parecer, figuran documentos y archivos de audio comprometedores con dirigentes del Partido Popular), la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces Secretarlo de Estado de Seguridad (con conocimiento del "Asturiano" (Mariano Rajoy) y del "Largo")".

"Estaban al tanto"

Es la Fiscalía Anticorrupción la que, en el escrito que presentó la semana pasada, advertía la importancia de este personaje en el entramado. Un abogado "directamente vinculado a los máximos dirigentes del Partido Popular".

¿Quién es este personaje al que aluden los agentes implicados? ¿Cuál es su importancia en el entramado? El 17 de febrero, en una reunión de Villarejo con varios de sus compinches, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, el nombre de 'El Largo' volvía a salir a la palestra.

La conversación también aparece en el sumario, e Iglesias Redondo surge como un personaje presuntamente vinculado a estas labores de espionaje a Bárcenas. Según las palabras de Villarejo, tenía conocimiento de la operación con la que arrebataron a los Bárcenas el material que ocultaban en una de sus propiedades.

-¿Y lo sabe el tonto del Rajoy?, le pregunta a Villarejo uno de sus colaboradores.

-¿Pues no sé si lo sabe, perdóname -dice Villarejo-, perdóname el Choco (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), el tonto polla del Choco, y el Largo, los dos estaban al día en la operación, que era un zulo que yo descubro con tal y digo, ahí tienen papeles y tienen tal y cual. Y la operación se hace, porque claro, se hace un día que yo estoy de vacaciones y tal, no sé qué, no sé cuanto, lo que pasa que yo cojo y ya le digo, macho, ¿esto qué pollas es? Una copia de toda la y tal, ¿sabes?

El abogado Javier Iglesias Redondo.

-Y ¿la tiene Pino?

-No, ¡qué va!

-La tiene Pepe la copia.

-¡La tengo yo! -dice Villarejo-. Y el que entró, y el que entró...

Abogado en Madrid

Iglesias trabaja a día de hoy en el bufete Alezes Abogados, un despacho con 25 años de experiencia en Madrid. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense en 1984. En esa misma universidad se sacó el diplomado en Derecho Penal por la Escuela de Práctica Jurídica. Fue diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid durante siete años, entre 1992 y 1999. También ejerció como vocal del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid durante 15 años (2000-2015).

'El Largo' defendió años atrás al ya fallecido Álvaro Lapuerta, ex tesorero de PP. Dirigió su defensa en la causa de los papeles de Bárcenas en relación a la caja B del partido. El verano de 2013, cuando Bárcenas declaró ante el juez Pablo Ruz, dijo que un abogado le había propusto un pacto si mantenía la boca cerrada sobre la presunta financiació irregular del partido. Ese letrado, según publicó el diario El Mundo, sería el propio Iglesias.

Tanto él como Miguel Durán, el otro abogado de Lapuerta negaron rotundamente que en la conversación que mantuvo con Bárcenas le trasladara esa supuesta oferta. Siempre, afirmaba, había regido su trayectoria profesional desde "el más estricto rigor profesional y deontológico". "Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación como la que se describe en la noticia".

Iglesias sería, según las indagaciones de los investigadores, una persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy en aquellos años, así como de las altas instancias del partido. A la espera de más datos, su nombre es otro de los que podrían verse afectados por uno de los escándalos más importantes protagonizados a lo largo de los últimos años por el Partido Popular.