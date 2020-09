Cuarta muerte por fiebre del Nilo, una mujer de 87 años en la provincia de Cádiz

Una mujer de 87 años que estaba ingresada en el hospital gaditano de Puerto Real afectada por la fiebre del Nilo se ha convertido en la cuarta fallecida por este virus, según ha informado en un comunicado la Consejería de Salud y Familias este lunes.



Este brote provocado por la picadura de mosquitos, el mayor conocido en España, ha causado hasta ahora cuatro fallecidos en Andalucía. Según la Junta, en Cádiz hay cinco casos confirmados por esta enfermedad y tres pacientes hospitalizados, de los que uno permanece en la UCI.



En Sevilla no se han registrado cambios con respecto a los datos de fiebre del Nilo y se mantiene el número de muestras positivas en 31 y el número de casos confirmados en 24. Tampoco hay cambios en cuanto a los ingresos con siete hospitalizados, de los que tres permanecen en la UCI.



Desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerdan que no hay transmisión de persona a persona y que dicha transmisión es por picadura, por lo que las medidas de prevención de la infección en humanos están basadas en evitar las picaduras de mosquitos.



Se recomienda por tanto emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer, procurar dejar la luz apagada, seguir diariamente una correcta higiene corporal y evitar los perfumes intensos, además de usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior.